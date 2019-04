Odškodnění za okupaci? Donbas odvrhla sama Ukrajina, o Krymu se bavit nebudeme, vzkázal Kreml

Moskva Kreml je připraven vysvětlit jakémukoliv Ukrajinci své stanovisko k povstalci ovládnutému Donbasu, ale nehodlá se bavit o tom, komu patří Krym. Prohlásil to v pondělí mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakci na výroky ukrajinského prezidentského kandidáta Volodymyra Zelenského, že by od ruského prezidenta Vladimira Putina požadoval vrácení Krymu a Donbasu i odškodnění za tuto okupaci.

„Jsme připraveni vysvětlit jakémukoliv občanu Ukrajiny, že Rusko neokupuje žádné ukrajinské území. O tom nemůže být ani řeči, protože neuznané (povstalecké) republiky Donbasu odvrhla sama Ukrajina a to, co se tam děje, je následkem politiky uskutečňované ukrajinským vedením,“ prohlásil Peskov podle agentury Interfax. „Pokud jde o zmiňování Krymu v tomto kontextu, považujeme to za nepřípustné. Je to téma, o kterém se vůbec nedebatuje. Je to jednou provždy uzavřená otázka,“ dodal. Výrazy „okupace“ a „anexe“ považuje za naprosto nepřípustné vůči Krymu, ať de facto, tak de iure.



Podle Peskova je příliš brzy na komentář k prvnímu kolu prezidentských voleb na Ukrajině, které podle předběžných výsledků s výraznou převahou vyhrál Zelenskyj a do druhého kola postoupil nejspíše také stávající prezident Petro Porošenko, vnímaný jako hlavní protivník Kremlu.

„Dokud volby neskončily, dokud se neuskutečnilo druhé kolo a není znám vítěz, považujeme za předčasné se vyjadřovat,“ řekl mluvčí. Nicméně poznamenal, že Kreml by si přál vidět v čele Ukrajiny lidi snažící se o urovnání konfliktu v Donbasu.

„Samozřejmě bychom chtěli vidět u kormidla Ukrajiny nikoliv stoupence války, ale stranu zaměřenou na reálné a postupné urovnání situace na jihovýchodě Ukrajiny,“ řekl.

Rusko anektovalo Krym před pěti lety po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče v Kyjevě a jeho útěku do Ruska. O měsíc později vypukl v Donbasu konflikt mezi proruskými separatisty a vojsky loajálními k nové, prozápadní vládě v Kyjevě. Konflikt si vyžádal na 13.000 životů. Západ na postup Ruska odpověděl sankcemi. Moskva popírá, že by Rusko podporovalo separatisty, jak jej obviňuje Kyjev a Západ.

Rusko argumentuje, že na Krymu se 16. března 2014 - pod dohledem ruských vojáků - konalo referendum, v němž se pro připojení k Rusku vyslovilo údajně 96,8 procenta hlasujících. Ukrajina jeho výsledek neuznala, stejně jako EU, Spojené státy a drtivá většina zemí světa.