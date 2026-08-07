Odvolací soud pro obvod District of Columbia rozhodl v poměru dva ku jedné a ponechal v platnosti předběžné opatření, které vydal soud nižšího stupně na základě žaloby památkářů. Zároveň odvolací soud účinnost svého rozhodnutí odložil o 14 dní, aby se Trumpova administrativa mohla obrátit na Nejvyšší soud USA.
Administrativa se odvolala poté, co okresní soudce Richard Leon dvakrát zablokoval nadzemní práce na staveništi, zatímco pokračování podzemních prací povolil.
Leon, kterého do funkce jmenoval republikánský exprezident George Bush mladší, uvedl, že žádný federální zákon se ani nepřibližuje tomu, aby prezidentovi dával potřebnou pravomoc sál bez souhlasu Kongresu postavit.
Bílý dům oznámil stavbu sálu o rozloze asi 8 360 metrů čtverečních loni v létě s tím, že vyjde zhruba na 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun) a zaplatí ji Trump se soukromými dárci. Loni v říjnu nechala administrativa kvůli stavbě zbourat východní křídlo Bílého domu, kde sídlila mimo jiné kancelář první dámy. Vláda označuje sál za nezbytný pro pořádání velkých společenských akcí a pro bezpečnost Bílého domu.
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21. října 2025