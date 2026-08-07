Trumpův taneční sál dostal stopku. Musí ho schválit Kongres, rozhodl soud

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  17:56aktualizováno  17:56
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V Bílém domě pokračuje výstavba nového tanečního sálu i heliportu. (30....

V Bílém domě pokračuje výstavba nového tanečního sálu i heliportu. (30. července 2026) | foto: ČTK

V Bílém domě pokračuje výstavba nového tanečního sálu i heliportu. (30....
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Americký federální odvolací soud v pátek nařídil zastavit stavbu tanečního sálu Bílého domu, který si naplánoval prezident Donald Trump. Podle soudu je nutné, aby projekt za 400 milionů dolarů (8,4 miliardy korun) schválil Kongres. Agentura Reuters krok hodnotí jako vážný neúspěch Trumpa v případu, který prověřuje rozsah prezidentských pravomocí.

Odvolací soud pro obvod District of Columbia rozhodl v poměru dva ku jedné a ponechal v platnosti předběžné opatření, které vydal soud nižšího stupně na základě žaloby památkářů. Zároveň odvolací soud účinnost svého rozhodnutí odložil o 14 dní, aby se Trumpova administrativa mohla obrátit na Nejvyšší soud USA.

Administrativa se odvolala poté, co okresní soudce Richard Leon dvakrát zablokoval nadzemní práce na staveništi, zatímco pokračování podzemních prací povolil.

Leon, kterého do funkce jmenoval republikánský exprezident George Bush mladší, uvedl, že žádný federální zákon se ani nepřibližuje tomu, aby prezidentovi dával potřebnou pravomoc sál bez souhlasu Kongresu postavit.

Bílý dům oznámil stavbu sálu o rozloze asi 8 360 metrů čtverečních loni v létě s tím, že vyjde zhruba na 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun) a zaplatí ji Trump se soukromými dárci. Loni v říjnu nechala administrativa kvůli stavbě zbourat východní křídlo Bílého domu, kde sídlila mimo jiné kancelář první dámy. Vláda označuje sál za nezbytný pro pořádání velkých společenských akcí a pro bezpečnost Bílého domu.

21. října 2025
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