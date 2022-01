‚Není pochyb o tom, že má pravdu.‘ Odvoláním velvyslance padl most mezi Poláky a Čechy

Je to poučení pro diplomaty, řekl LN s odkazem na Jasińského kauzu bývalý ministr zahraničí a ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda.

Lidovky.cz: Polsko se rozhodlo odvolat svého velvyslance Miroslawa Jasińského z Prahy kvůli tomu, co řekl v médiích. Je to v diplomacii běžná praxe?

Při vší sympatii k panu velvyslanci, ambasador nemá dávat rozhovory do novin, pokud k tomu nedostane pověření. Zastupuje svou vládu a svého prezidenta, takže nemůže říkat to, co on si myslí. Musí říkat to, co má v instrukci. Já tak pro něho bohužel nemám omluvu. Samozřejmě nevím, co rozhovoru předcházelo. Dokonce je i možné, že nějakou autorizaci a povolení měl. Procesní pozadí my neznáme.

Lidovky.cz: Tedy „mlčeti zlato“ je mantrou diplomata?

Moje doporučení všem diplomatům je: neposkytujte rozhovory, to není váš úkol. A pokud ano, tak je musíte mít schválené, musíte předložit, že máte autorizaci, instrukce. Musíte mít od ministerstva jasný souhlas. To je procesní stránka věci a to by měl diplomat vědět.

Lidovky.cz: Diplomacie je v poslední době plná nekariérních diplomatů. Ti ta pravidla moc nectí.

Toto je právě někdy problém politických nominací. Ti lidé nejsou kovaní, vycvičení v diplomacii. Je to tedy typickou ukázkou toho, jaký je rozdíl mezi kariérním a politickým diplomatem. To, že věcně má pan velvyslanec Jasiński pravdu, o tom není nejmenších pochyb, protože kdyby se v tomto ohledu polská strana chovala trochu vstřícněji, tak jsme ten problém možná nehnali až k soudům a nebyl by tak vypjatý, jako je dnes. Procesně ale patrně pochybil.

Lidovky.cz: Nemá to celé i politický podtext?

Určitě má. A Polsko si odvoláním velvyslance komplikuje situaci, protože potvrzuje Česku, že není ochotno trochu slevit. V tom je ona politická zpráva. Polský premiér tím říká, že se Polsko nepohne. Velvyslanec chtěl naznačit, že uznání na polské straně by mohlo znamenat odblokování zablokované situace. Tím, že ho odvolává zpátky, tak premiér teď nemůže couvnout.

Lidovky.cz: Jaká by nyní měla být česká odpověď?

Nijaká, to je věcí Polska. Velvyslanec neučinil nic špatného v bilaterálních vztazích.