VIDEO: Těhotná černoška se v Ohiu snažila ujet policistům, zastřelili ji

K incidentu mezi jedenadvacetiletou Youngovou a strážníky došlo 24. srpna před obchodem s potravinami na předměstí Columbusu. Policisté žádali ženu, aby vystoupila z auta, protože ji majitel obchodu obvinil z krádeže. Žena to však odmítla.

Poté, co se rozjela, jeden z policistů podle agentury AP střelil do jejího čelního skla, což z videa není zřejmé. Video končí tím, jak auto s bezvládnou ženou za volantem najíždí do zdi obchodu.

„Po zhlédnutí celého záznamu je nepochybné, že Ta’Kiyině smrti se dalo nejen zabránit, ale že šlo o hrubé zneužití moci a pravomocí,“ uvedl jménem rodiny Youngové jejich právní zástupce Sean Walton. Rodina bude usilovat o trestní stíhání policistů, kteří mají na svědomí smrt Youngové a její dcery, dodal Walton.

Pozůstalí kritizovali, že video bylo zveřejněno více než týden po střelbě. Policie se hájí, že musela ve videu zamaskovat obličeje a služební čísla zasahujících policistů v souladu se zákony státu Ohio. Střelbu vyšetřují příslušné úřady a policisté dostali placené administrativní volno.

Dcera Youngové, která má už dva syny, se měla narodit v listopadu. V internetové sbírce na úhradu nákladů na její pohřeb se vybralo asi 7 000 dolarů (156 000 Kč).