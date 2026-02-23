Agentura Reuters poznamenala, že z prohlášení Syrského není jasné, jak velkou část tohoto území ovládaly ruské invazní síly a jak velká část byla součástí takzvané šedé zóny, kterou plně nekontroluje ani jedna ze znepřátelených stran.
O osvobození části ukrajinského území v neděli informovaly ukrajinské výsadkové útočné síly, podle kterých je hlavním cílem současných ukrajinských operací zabránit ruskému postupu a vytlačit ruské jednotky za administrativní hranici Dněpropetrovské oblasti.
Ukrajinská armáda připustila, že Rusové rovněž útočí na ukrajinské pozice, nicméně ukrajinští vojáci podle ní útoky úspěšně odrážejí a podnikají útočné akce. Situace v tomto úseku fronty je podle ukrajinské strany dynamická.
Agentura AFP minulý týden s odvoláním na analýzu Institutu pro výzkum války napsala, že postupu ukrajinské armády pravděpodobně napomohly problémy, které má ruská armáda s používáním komunikačního systému Starlink.
Americká společnost SpaceX, která systém provozuje, uvedla, že zavedla opatření proti využívání tohoto systému ruskou armádou. Ta ho používala například pro přesné navádění bezpilotních prostředků na cíle na Ukrajině.
Na úterý připadá čtvrté výročí začátku ruské invaze na Ukrajinu. Ruská armáda do sousední země vpadla na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina, a rozpoutala tak největší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války.
Ruská ekonomika se hroutí, řekl Merz
Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí řekl, že boj Ukrajiny proti ruským útokům byl efektivnější, než se často prezentovalo, a poukázal i na neočekávané územní zisky Ukrajiny z tohoto měsíce.
„V únoru ukrajinské obranné síly dosáhly ohromujících územních zisků a ruská ekonomika se pod tíhou sankcí a válčení hroutí – více, než bychom si někdy mohli domyslet ze zpráv našich vlastních médií,“ řekl Merz v projevu v Berlíně na akci Nadace Konrada Adenauera.
Kancléř dále prohlásil, že se Rusko pod Putinovým vedením nachází na „nejhlubší úrovni barbarství“ a že nevyhrává, ačkoli chce, aby lidé věřili, že ano. „To je součást propagandy a spadá to do rámce psychologické války. Rusko chce, abychom tomu věřili, ale fakta jsou zcela jiná,“ prohlásil kancléř.
Kancléř vyzval evropské partnery, aby nepolevovali v úsilí o společnou podporu Ukrajiny. „Jsme v bodě zlomu, který by mohl rozhodnout o osudu celého našeho kontinentu,“ zdůraznil Merz. „Všichni si musíme být vědomi toho, že to, jak ukončíme tuto válku v Evropě, bude mít trvalý dopad na naše životy a naši roli ve světě,“ dodal šéf německé vlády.
Podle agentury Reuters dnes Merz rovněž vyzdvihl jako symbol ukrajinské odvahy a vzdoru helmu ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče, který byl vyloučen z právě skončených olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo kvůli portrétům zabitých ukrajinských sportovců na ochraně hlavy.
Německo je po Spojených státech největším vojenským podporovatelem Ukrajiny. Podle údajů Kielského institutu pro světové hospodářství (IfW) poskytl Berlín do 31. prosince 2025 východoevropské zemi vojenskou pomoc v hodnotě přibližně 20 miliard eur (zhruba 485 miliard korun).