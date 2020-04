Okolní země omezují vstup pro české občany. Jaké jsou podmínky?

Praha Zákaz vycestovat od pátku nahradí možnost vyrazit i na dovolenou. Při návratu se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus nebo jít do dvoutýdenní karantény, řekl ministr Vojtěch. Server Lidovky.cz nabízí výběr pravidel cestování v okolních a dalších vybraných zemích.

Chorvaté v březnu zavřeli hranice a s výjimkou členů záchranných a vědeckých týmů do Chorvatska nemohou cizinci. Premiér Andrej Plenković nedávno oznámil, že Chorvatsko je připraveno otevřít hranice pro občany některých zemí Evropské unie, kteří zde budou chtít trávit letní dovolenou.

Portál telegram.hr uvedl, že chorvatské ministerstvo cestovního ruchu zvažuje realizaci návrhu české Asociace cestovních kanceláří (ACK), který by zahrnoval vytvoření pozemních či leteckých „turistických koridorů“. Po nich by do země mohli přicestovat turisté vybavení potvrzením, že nejsou nakaženi koronavirem, čímž by se zároveň vyhnuli nutnosti trávit po příjezdu čas v karanténě.



V Německu platí varování před turistickými cestami do jakékoliv zahraničí země, a to včetně sousedního Česka nebo Rakouska, které jsou nákazou postiženy méně. O tom, jestli varování prodloužit i po 3. květnu, rozhodne ministerstvo zahraničí koncem dubna.

Osoby, které nemají německou státní příslušnost, mohou do země vstoupit za vybraných podmínek a ze „závažných důvodů“, ke kterým patří termín u lékaře, pokud dané zdravotní ošetření lze provést pouze v Německu a bez vyšetření by došlo k životu nebezpečnému zhoršení zdravotního stavu nebo například péče o člena rodiny. Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv (včetně návštěv manželů nebo dětí) dovolen není.

Vstup na území Polska je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, s výjimkou manželů a dětí polských občanů, držitelů karty Poláka, osob s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením, řidičů dopravních prostředků převážejících zboží, diplomatů a osob s udělenou výjimkou.

V Rakousku aktuálně platí omezení vstupu do Rakouska pro cestující z rizikových oblastí. Při příjezdu z České republiky do Rakouska země přechodně zavedla hraniční kontroly a platí rovněž při příjezdu z České republiky do Rakouska povinnost předložit lékařské potvrzení o negativní testu na nemoc covid-19, který nesmí být starší než čtyři dny. Toto platí i pro další země. Průjezd Rakouskem bez zastavení je povolen.

A konečně Slovensko. Vstup na území Slovenska je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům ČR, s několika výjimkami. K těm se řadí například blízké osoby občana Slovenska (manžel, manželka, rodiče nezletilého dítěte, děti atd.), kteří vstupují na Slovensko přes pozemní hranici (ČR, Maďarsko, Polsko a Rakousko). Dále se to týká cizinců, kteří mají platný pobyt na území Slovenska a prokážou se platným povolením k pobytu, diplomatů, řidičům vybraných profesí. Vycestování ze Slovenska nebylo zakázané.