Na Oktoberfest zavítalo 6,7 milionu lidí, méně než loni. Klesla i spotřeba piva

Piva se letos vypilo zhruba sedm milionů mázů, tedy rovněž o něco méně než loni. Festival provázela mimořádná bezpečnostní opatření, obešel se ale bez závažnějších incidentů.

„Oktoberfest byl tento rok obzvlášť uvolněný,“ uvedl šéf festivalu Clemens Baumgärtner. „Navzdory vysokému počtu návštěvníků se snížil počet trestných činů a pacientů,“ dodal. Podle policie trestných činů ubylo oproti loňsku o čtvrtinu, zdravotníci hlásí téměř třicet procent méně ošetřených lidí.

Bavorské úřady zavedly mimořádná bezpečnostní opatření v reakci na srpnový teroristický útok v Solingenu, při kterém neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie zabil na městských slavnostech tři lidi a osm dalších zranil. Krátce před začátkem Oktoberfestu také přímo v Mnichově islamista z Rakouska střílel na budovy izraelského generálního konzulátu a Dokumentačního centra pro historii nacismu.

Poprvé se návštěvníci museli podrobit namátkovým vstupním kontrolám včetně prohlídek s detektorem kovů. Na bezpečnost návštěvníků dohlíželo asi 600 policistů a 2 tisíce pracovníků bezpečnostních agentur. Žádný mimořádný incident ale policie nezaznamenala.

Podle organizátorů bylo mezi návštěvníky kromě Němců také mnoho turistů ze zahraničí, především z USA a Itálie, ale také z Británie, Rakouska, Polska či Francie. Poprvé navštívilo slavnosti také větší množství turistů z Indie.

Zatímco loni navštívilo Oktoberfest za 18 dní 7,2 milionu lidí, letos to bylo za 16 dní 6,7 milionu. První festivalový týden bylo teplo a slunečno, v druhém už bylo o něco chladněji a výrazně více také pršelo.

Tuplák zlatavého moku se letos prodával za cenu od 13,60 do 15,30 eura (341 až 384 korun), hranici 15 eur překonala cena letos poprvé. Stejně jako loni se vypilo z celkového množství zhruba čtyři až pět procent nealkoholického piva. Spotřeba jídla vzrostla ve srovnání s minulým rokem o devět procent.

U východů se návštěvníkům podařilo zabavit 98 tisíc tupláků, které si chtěli odnést jako památku. V loňském roce se takto podařilo zabránit krádeži 115 600 tupláků.

Na rozdíl od minulých ročníků letos nebude Oktoberfest spojen s žádným konkrétním hitem. Loni se jím stala píseň italské skupiny Ricchi e Poveri: Sará perché ti amo. Nejčastěji se podle organizátorů letos hrály písně Shake It Off od Taylor Swiftové či Viva La Vida od skupiny Coldplay.

Ztrácely se doklady, snubní prsteny i pouta

Náročný byl letos podle organizátorů Oktoberfest pro oddělení ztrát a nálezů. Přijalo mimo jiné 700 peněženek, 500 dokladů, 315 mobilních telefonů, 450 platebních karet či 150 klíčů. K nejvíce kuriózním nálezům patřilo pět snubních prstenů či kovová pouta.

Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září. Letos to byl již 189. ročník.