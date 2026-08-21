Už nikdy o nás nesmí rozhodovat cizí moc, vyzval Pellegrini při výročí okupace

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  11:27aktualizováno  11:27
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Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026)

Slovenský prezident Peter Pellegrini (9. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

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Příchod okupačních vojsk do Československa před 58 lety znamenal konec nadějí na reformu společnosti a také další desetiletí, kdy svoboda nebyla samozřejmostí, uvedl v pátek slovenský prezident Peter Pellegrini. Úřad slovenské vlády vpád vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu popsal jako konec demokratizačních snah v tehdejším Československu.

„Srpen 1968 je zároveň připomínkou odvahy lidí, kteří se odmítli smířit s tím, že o jejich zemi a jejich budoucnosti rozhodne někdo jiný. Naší úlohou je udělat všechno pro to, aby se už nikdy neopakovala doba, že o osudu naší země rozhodovala cizí moc a svoboda jejích občanů byla pošlapána,“ napsal Pellegrini.

Podle úřadu slovenské vlády intervence cizích armád brutálně zastavila budování takzvaného socialismu s lidskou tváří, jehož ústřední postavou byl Alexander Dubček.

„Jen důsledná ochrana státní suverenity a národních zájmů je zárukou, že o budoucnosti Slovenska se bude rozhodovat výhradně doma, bez jakéhokoliv vnějšího diktátu,“ uvedl.

Místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko a exministr zahraničí Ivan Korčok při výročí okupace Československa napsal, že tento den nelze smazat z historické paměti.

Odmítl také současné sbližování se s režimem v Moskvě, který podle něj vede agresivní válku proti svému sousedovi. Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) v prohlášení kritizovalo, že šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár jen den před výročím okupace Československa oznámil přípravu zasedání slovensko-ruské mezivládní komise.

Podle šéfa KDH Milana Majerského se vláda chová spíše jako komplic cizí moci a hazarduje se suverenitou země stejně lehkovážně jako ti, kdo slovenský národ zradili v minulosti.

Slovenský premiér Fico v minulosti opakovaně kritizoval nejen přístup Evropské unie k válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo Rusko, ale také vojenskou pomoc Kyjevu. Slovensko nadále udržuje vztahy s Moskvou a Fico se od ruské invaze do sousední země opakovaně setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

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