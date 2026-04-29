Putin žije ve strachu, vládne z poloviny tajnými dekrety, uvádí bývalý oligarcha

To, co režim tají, jasně ukazuje, čeho se bojí, míní Chodorkovskij. Tajné dekrety maskují masové milosti pro vrahy a násilníky posílané na frontu, které stát sice označuje za hrdiny, ale papírování raději skrývá, aby nevyvolal vzpouru veřejnosti.
Z veřejného prostoru režim vymazal také statistiky o těžbě ropy, plynu a obchodu, a utajeny jsou i údaje o vojenských ztrátách, aby lidé neviděli skutečnou cenu invaze.
Více než 30 procent státního rozpočtu tvoří „uzavřené“ výdaje a utajování navíc chrání i samotné elity. Zrušila se totiž majetková přiznání úředníků a skryly záznamy o jejich nemovitostech.
Chodorkovskij varuje, že Putin si vytvořil bezpečnostní informační bublinu, kvůli které ztrácí kontakt s realitou. Rozhoduje se na základě falešných nebo zastaralých informací od generálů, kteří mu hlásí neexistující vítězství, jen aby ho potěšili.
Strach doplňují i tajné zákony. Patří mezi ně například Tajný dekret 605, podle kterého může tajná služba FSB zablokovat komunikaci porušující utajovaná pravidla. Lidé tak mohou být zatčeni za porušení zákona, který si nesmí ani přečíst. Toto utajování podle bývalého oligarchy neslouží k ochraně před zahraničními rivaly, ale má chránit režim před vlastními občany a zakrýt jeho křehkost a systémová selhání.
Sám Michail Chodorkovskij patřil mezi nejvyšší ruskou smetánku. Kdysi se řadil mezi nejbohatší muže Ruska a ovládal mocnou ropnou a plynárenskou společnost Jukos. V říjnu 2003 ho však zatkly ruské speciální jednotky poté, co začal otevřeně kritizovat prezidenta Putina.
Stal se tak vůbec prvním uvězněným oligarchou a následné zničení jeho společnosti Jukos znamenalo podle britského deníku The Daily Telegraph začátek konce tržní ekonomiky a transparentnosti v Rusku.