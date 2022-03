Vynechte ze sankcí Abramoviče, může být mediátor, žádal Zelenskyj Bidena

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedávném telefonátu údajně poradil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi, aby USA nezaváděly sankce proti rusko-izraelskému miliardáři Romanu Abramovičovi, protože by mohl fungovat jako zprostředkovatel mezi Ukrajinou a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tvrdí to list The Wall Street Journal (WSJ).