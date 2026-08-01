„Trumpovo“ jezírko neničil olympionik, ale špatná instalace, úřad stáhl jeho obvinění

Dno jezírka nechal prezident Donald Trump natřít bazénovou barvou v odstínu modři na americké vlajce. Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.
Někdejší trojnásobný olympionik Hearn čelil obvinění z poškození majetku. Federální prokurátorka Pirrová minulý měsíc uvedla, že Hearn 19. června úmyslně strhl nátěr barvy ze dna jezírka a způsobil škodu ve výši 1000 dolarů (21 tisíc Kč).
Nové důkazy, které státní zástupci nedávno obdrželi, vyvrací tvrzení, že vinu nesou vandalové. Hearn byl v červnu zadržen poté, co se jezírka dotkl. Médiím řekl, že se materiál odlupoval a že žádný kus nátěru neodlupoval ani nestrhával. Nařčení z vandalismu odmítá.
Vládní právníci ve dvacetistránkovém soudním podání uvedli, že další dokumenty, které ministerstvo vnitra poskytlo po podání obžaloby proti Hearnovi, naznačují, že poškození bazénu bylo důsledkem neodborné instalace provedené dodavatelskou firmou.
Nedávná vizuální prohlídka navíc odhalila poškození po celé ploše bazénu, včetně jeho středu. Podle státních zástupců je přitom nepravděpodobné, že by se případný vandal pokusil odloupnout obklad právě na tomto místě.
V podání Pirrová a její zástupce Michael Spence požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hearnovi zamítl. Hearnovi právníci v následném prohlášení uvedli, že trestní stíhání jejich klienta nemělo být vůbec zahájeno.
Zrušení obžaloby představuje pro americké ministerstvo spravedlnosti nepříjemnou porážku, uvedla agentura AP. Ministerstvo případ prezentovalo jako snahu dohnat k odpovědnosti viníka škod na washingtonské památce, kde Trump zahájil rozsáhlou rekonstrukci před oslavami 250. výročí založení Spojených států. Trump přitom bez předložení důkazů opakovaně tvrdil, že poškození způsobili vandalové. Případ však od počátku provázely problémy s poskytnutím dostatečných důkazů.
Navzdory renovaci, která stála odhadem 13 milionů dolarů (276 milionů Kč) jsou v jezírku nadále řasy a kousky modrého materiálu se začaly odlupovat už po několika dnech.