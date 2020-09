Omezení cestujících na Slovensko. Od pátku se musí elektronicky registrovat, nutná je i karanténa, nebo negativní test

Bratislava Cestující z Česka na Slovensko se od pátku budou muset elektronicky registrovat a nastoupit do karantény, pokud nebudou mít negativní výsledek testu na onemocnění covid-19 nebo se na ně nebude vztahovat některá z vícero výjimek ze zmíněných povinností.

Vyplývá to z čtvrtečního opatření, které vydal slovoenský hlavní hygienik v souvislosti se zařazením Česka mezi rizikové země kvůli šíření koronaviru. Opatření vstoupí v platnost v pátek v 09:00 SELČ.

Slovenský premiér Igor Matovič již ve středu připustil, že zmíněná omezení při cestách z Česka na Slovensko lze obejít příjezdem přes Rakousko nebo Polsko, které Bratislava mezi rizikové státy nezařadila. Kontroly dodržování nařízení hygieniků budou na hranicích s Českem podle slovenských politiků jen náhodné.



Pokud se na cestující z Česka a z dalších rizikových zemí EU bude po příjezdu na Slovensko vztahovat povinnost desetidenní karantény a absolvování testu na koronavirus, nejpozději při vstupu do země pod Tatrami se musejí elektronicky registrovat a potvrzení o registraci předložit policistům při případné kontrole. Kromě toho by nástup do izolace měli oznámit svému lékaři na Slovensku nebo příslušnému lékaři v samosprávném kraji.

Z povinnosti nastoupit do karantény nebo předložit negativní výsledek testu na covid-19 stanovil slovenský hlavní hygienik řadu výjimek. Vztahují se například na řidiče nákladní a autobusové dopravy, piloty a posádky letadel či vlaků. Výjimka se týká také tranzitu obyvatel členských zemí EU přes Slovensko, dále diplomatů, pendlerů v příhraničních regionech, slovenských obyvatele, kteří jsou v Česku zaměstnáni v sektorech zdravotnictví, vědy a výzkumu nebo pracují jako sezonní zaměstnanci v zemědělství a potravinářství. Omezení se nebudou vztahovat ani studenty s pobytem v Česku nebo na Slovensku, kteří studují ve druhé republice bývalé československé federace, a rovněž ani na členy sportovních klubů či herce a umělce.