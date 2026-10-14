V rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem ukrajinský prezident litoval, že jeho země, která se brání ruské ozbrojené agresi, v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států.
Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty, která je kvůli ruské agresi na Ukrajině zatížena západními sankcemi, na americký a světový trh. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj.
Trump rovněž tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za něž podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv.
„Je bolestivé, když si prezident Trump vybere jednu stranu, ne naši stranu,“ řekl Zelenskyj. Na Morganův dotaz, zda se cítí Trumpovým přístupem zrazen, po několika sekundách váhání odpověděl, že ano. „Skutečně ano, mezi námi, ale je to trochu komplikovanější, než jen moje emoce,“ prohlásil ukrajinský lídr.
Kyjev nemá problém s tím, že si americký lídr zvolil neutrální přístup, neměl by jej ale nyní měnit, řekl Zelenskyj. Podotkl, že za změnou Trumpova postoje mohou být jeho poradci, kteří jej tlačí ke špatné straně.
„Toto není správná strana historie,“ dodal Zelenskyj.
Omezení zpravodajských informací
Ukrajinský státník se také vyjádřil k omezení družicové sítě Starlink. „Dnes jsme čelili masivním útokům a je škoda, že máme také nějaké potíže,“ citovala média slova Zelenského pronesená při jeho návštěvě sídla britského premiéra v Downing Street.
„Chci říct, je tu hodně různých překvapení, kterých byste se neměli dočkat, když máte partnerství. A my počítáme s partnerstvím se Spojenými státy,“ řekl ukrajinský lídr, který za zmíněná překvapení označil Starlink a zpravodajské informace. O obou věcech chce s americkou stranou mluvit, dodal.
Poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov ve středu uvedl, že společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Narušilo to bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla.
Zelenskyj si již o víkendu stěžoval, že Ukrajina od spojenců přestala dostávat informace o odpalech ruských balistických střel. Americký prezident Donald Trump uvedl, že USA zpravodajské informace s Ukrajinou nadále sdílejí.