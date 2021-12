Čekají nás až čtyři dávky ročně? Imunita proti omikronu klesá dost rychle, ukázal výzkum

A po ní bude nejspíš pátá a pak další, pokud by se současná situace kolem omikronu nezměnila. To by znamenalo přechod na koloběh čtyř vakcín ročně, pokud by se nevynalezla nová, účinnější vakcína. Společnost může stát i před otázkou, zda očkovací kolotoč kvůli stále kratší účinnosti dává ještě smysl.

Je tu místo pro optimismus po zjištění, že nakažení omikronem, který vytlačuje původní deltu, vede častěji k méně závažným průběhům nemoci a tedy představuje i mnohem nižší riziko hospitalizace.

Byli byste ochotni chodit na očkování každé tři měsíce? celkem hlasů: 4644 Ano 462 Ne 4100 Nevím 82

Studií k tomu je několik. Ta nejoptimističtější, což je analýza britské agentury pro zdravotní bezpečnost, hovoří až o 70 procent nižší pravděpodobnosti, že člověk skončí v nemocnici. Je to ten samý výzkum, který také odhalil, že imunita po očkování proti novému kmeni slábne rychleji než proti deltě.

Lidé, kteří dostali dvě dávky od společnosti AstraZeneca a navíc posilovací dávku od společnosti Pfizer nebo Moderna, mají šedesátiprocentní ochranu proti omikronu po dobu dvou až tří týdnů po třetím očkování.

Po deseti týdnech však klesá na 35 procent u společnosti Pfizer a 45 procent u společnosti Moderna.

Úřady proto urychlují zavádění čtvrtého očkování, aby zabránily budoucímu nárůstu případů u těch, kteří již obdrželi posilující injekce.

O 70 procent nižší pravděpodobnost hospitalizace s omikronem příliš netěší britskou vědeckou poradní skupinu pro mimořádné události SAGE. Podle ní by tato pravděpodobnost musela být devadesátiprocentní, aby se dalo předpokládat, že se britský zdravotnický systém nedostane pod nadměrný tlak.

I agentura pro zdravotní bezpečnost koneckonců připouští, že její první zjištění jsou „povzbudivá“, ale že varianta omikron stále může vést k hospitalizaci nadále příliš vysokého počtu lidí.

Analýza vychází ze všech případů omikronu a delty ve Spojeném království od začátku listopadu, včetně 132 osob přijatých s touto variantou do nemocnice. Do 28 dnů po onemocnění virem omikron došlo také ke 14 úmrtím.

Úřady se domnívají, že pokles ochrany vakcínou proti omikronu se projevuje pouze u mírných symptomatických případů, uvedl deník The Times. Vědci očekávají, zatím ovšem bez záruky, že proti závažným onemocněním umí vakcína chránit déle.