Omikron není tak nebezpečný ani pro neočkované, tvrdí vědci z JAR. Vyvolává menší komplikace než jeho předchůdci

Omikron celosvětově vyvolává menší komplikace než předchozí varianty a vědci se snaží zjistit, do jaké míry je to kvůli lepší imunitě populace získané očkováním, a do jaké kvůli vlastnostem samotného omikronu.

Studii provedl jihoafrický institut pro nakažlivé nemoci (NICD) v provincii Západní Kapsko. Vědci tam srovnali 11 600 pacientů z prvních třech vln covidu-19 s 5 100 lidmi nakaženými variantou omikron, již v JAR rozpoznali v listopadu.

Výsledky autoři interpretovali tak, že asi čtvrtina nižšího rizika těžkého průběhu při nákaze omikronem jde na vrub charakteristice samotného viru.

„Za této vlny epidemie omikronu byl těžký průběh covidu-19 zredukován vlivem buď už dřívější nákazy nebo ochrany, již poskytuje očkování. Ve srovnání s variantou delta lze asi 25 procent sníženého rizika hospitalizací nebo úmrtí přičíst vnitřní menší virulenci omikronu,“ uvádí se v závěrech studie.