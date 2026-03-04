ONLINE: Izrael útočí na Írán i Libanon. USA hlásí rozsáhlejší údery než v Iráku

Podle americké armády byly útoky USA během prvních 24 hodin dvakrát rozsáhlejší než ty, které USA podnikly na začátku invaze do Iráku v roce 2003.
„Tato operace nyní trvá méně než 100 hodin a už jsme zasáhli téměř 2000 cílů, přičemž jsme použili více než 2000 kusů munice,“ uvedl ve videu zveřejněném na síti X šéf regionálního velitelství americké armády CENTCOM, admirál Brad Cooper. Dodal, že USA také potopily 17 íránských lodí, včetně jedné ponorky. Podle admirála Írán při odvetných útocích odpálil přes 500 balistických střel a více než 2000 dronů.
Nadále aktivní jsou přitom i Izraelci, ti v noci na středu zabili nejméně deset lidí a desítky dalších zranila. Izrael v noci zaútočil na několik oblastí v Libanonu poté, co vyzval obyvatele 16 vesnic k evakuaci. Šest mrtvých potvrdilo podle agentury AFP a televizní stanice Al-Majadín libanonské ministerstvo zdravotnictví. Alespoň čtyři další oběti hlásí agentura NNA ve městě Baalbek.
Izraelské útoky zasáhly obytnou budovu ve městě Aramún, které leží 20 kilometrů od hlavního města, a také oblast Šúf jihovýchodně od Bejrútu. Nejméně čtyři další oběti jsou hlášené ve městě Baalbek v údolí Bikáa na východě země, kde izraelský vzdušný úder zasáhl čtyřpatrovou budovu. Na místě pokračují záchranné akce a lidé se snaží najít rodiny uvězněné pod troskami.
Údery zasáhly také hotel v převážně křesťanské rezidenční čtvrti Hazmíje na předměstí Bejrútu. Tento útok přišel bez předchozího varování, píše stanice Al-Džazíra.
Izraelská armáda od pondělí v Libanonu podnikla několik vln úderů, při kterých zahynuly desítky lidí. Tvrdí, že cílí na příslušníky Hizballáhu. Toto militantní proíránské hnutí v noci na pondělí zaútočilo raketami a drony na izraelské území poté, co vyjádřilo solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům.
Lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) v pondělí upozornila, že civilisté v Libanonu jsou vystaveni vážnému riziku v důsledku eskalace konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem. „Když se válečné zločiny a další závažná porušování norem dějí zcela beztrestně, je pravděpodobné, že se budou opakovat a cenu za to zaplatí civilisté,“ řekl Ramzi Kaiss, libanonský výzkumník z organizace HRW.
Izrael zároveň pokračuje ve vlně útoků na Írán. Armáda uvedla, že v Íránu již zasáhla desítky cílů. Jsou mezi nimi velitelská centra vnitřních bezpečnostních složek či milic basídž. Předchozí izraelské údery na Írán se v úterý zaměřily na výrobu balistických raket, zasažen byl podle armády také podzemní objekt nedaleko Teheránu, který podle ní sloužil pro vývoj jaderné zbraně. Írán dlouhodobě popírá, že by usiloval o získání jaderných zbraní, a tvrdí, že jeho jaderný program má jen mírové účely.
Naopak úlomky sestřelených íránských raket zranily v úterý na třech místech ve středním Izraeli 12 lidí, další osobu pak u Tel Avivu v noci na dnešek poranil šrapnel. Celkem podle agentury AFP během posledních hodin vyslal Írán na Izrael tři salvy raket.
Současná válka začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit na Izrael a také na země v regionu, které se náletů nezúčastnily.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý uvedl, že údery na Írán budou pokračovat. Izrael bude podle něj také dál útočit na sousední Libanon, kde se od úterý zaměřuje na cíle související s hnutím Hizballáh.
Sýríe posiluje na hranicích s Libanonem
Důsledkem války pak Sýrie posílila přítomnost své armády podél hranic s Libanonem a Irákem kvůli zhoršující se situaci v regionu. U některých evropských a libanonských představitelů tento krok vyvolal obavy ze syrské invaze, uvedla agentura Reuters.
Jednotky syrské armády budou přidruženy k pohraničním silám. Jejich úkolem je podle syrského ministerstva obrany monitorování aktivit na hranicích a boj proti pašování drog a zbraní.
Syrští důstojníci podle Reuters uvedli, že cílem nasazení armády je mimo jiné zabránit Hizballáhu nebo jiným ozbrojencům v průniku na syrské území. Posily zahrnují pěchotní jednotky, obrněná vozidla a raketomety krátkého doletu.
Syrský bezpečnostní činitel podle Reuters uvedl, že Damašek neplánuje vojenskou akci proti žádné sousední zemi. „Sýrie je však připravena řešit jakoukoli bezpečnostní hrozbu pro sebe nebo své spojence,“ řekl. Tento krok však vyvolal obavy některých evropských a libanonských představitelů z možné syrské invaze.
Syrští vojenští důstojníci takové plány důrazně popřeli a uvedli, že Sýrie má za cíl udržet vyvážené vztahy s Libanonem po desetiletích napětí mezi oběma zeměmi. Sýrie měla v Libanonu vojáky od roku 1976 do roku 2005, a to i během libanonské občanské války, která skončila v roce 1990.