Koronavirus: Globální stav zdravotní nouze

Letadlo s 83 britskými občany na palubě a 27 lidmi z dalších zemí v pátek odstartovalo z čínského Wu-chanu, který je centrem nákazy novým koronavirem. Informovala o tom agentura Reuters. Stroj měl odletět už ve čtvrtek ráno, nezískal však povolení čínských úřadů. Kromě Británie pro své občany letecké speciály do Wu-chanu zatím poslaly Spojené státy, Japonsko, Jižní Korea a Francie . Podle Reuters není jasné, proč čínské úřady nedaly letounu povolení k odletu už ve čtvrtek, ani proč jím nemohlo odcestovat 150 Britů a 50 lidí z jiných zemí, jak se původně zamýšlelo . Michael Gove, který je fakticky zástupcem britského premiéra Borise Johnsona, uvedl, že pokud to bude potřeba, vláda pošle do Wu-chanu další speciál.

10:06