Učitelka katolické mateřské školy v Itálii dostala výpověď. Má účet na OnlyFans

O činnosti učitelky Eleny Maragaové na webu OnlyFans informovala agentura ANSA. Web je známý převážně pro svůj erotický obsah.

Její vystupování na internetu se ve čtvrtek probíralo na schůzi školky. Přítomní se shodli, že jednání učitelky není v souladu s náboženskými zásadami instituce, proto byla propuštěna.

„Nechceme omezovat soukromý prostor lidí, náš kodex je ale souborem zásad korektnosti, slušného chování a nestrannosti, které je třeba dodržovat, aby byl chráněn obraz školy a především smlouva o výchově mezi školou a rodinou,“ řekl šéf italské federace mateřských škol Luca Iemmi.

Učitelku podpořili někteří rodiče, podle nichž nemělo její druhé „zaměstnání“ vliv na výchovu dětí. Maragaová pak tento týden uvedla, že se necítí trapně, ale naopak svobodně, protože může ukazovat své tělo.

„Ten, kdo ji hodlá vyhodit, na to nemá právo. Ve smlouvě není žádný bod, který by zakazoval dělat cokoli ve volném čase. A pokud je to legální, nikdo to nemůže zpochybnit,“ řekl odborář Alvise Sponza.