Ničivé drony ukryté v houfu „hadráků“. Rusko mate Ukrajinu operací Falešný cíl

Rusko přišlo s plánem na klamné cíle koncem roku 2022 a nazvalo ho kódově Operace Falešný cíl, tvrdí osoba obeznámená s výrobou ruských dronů, která hovořila s agenturou AP pod podmínkou anonymity. Záměrem bylo vypustit ozbrojené drony spolu s desítkami klamných cílů, které jsou vycpané hadry nebo pěnou.

Na radaru však nejsou rozeznatelné od skutečných bomb, což zásadně komplikuje reakci ukrajinské obrany. Síly napadené země totiž musí ve zlomku vteřiny rozhodovat o tom, jak vynaložit omezené zdroje na záchranu životů a zachování kritické infrastruktury.

Zbylé drony jsou přitom mnohem ničivější, než kdy dřív. Ruská federace instaluje do íránských dronů Šáhid termobarickou munici, která je v uzavřeném prostoru daleko účinnější než obyčejná výbušnina. Jedná se o munici nové generace, která po odpálení způsobí rázovou vlnu, jež reaguje se vzduchem a vytvoří ohnivý mrak o teplotě 2 400 až 2 600 stupňů Celsia.

Rázová vlna lidem poškodí plíce nebo sluchové orgány. Kromě termobarického má nově používaný materiál také fragmentační účinek, který po výbuchu v prostoru udeří malými kuličkami o průměru devět milimetrů.

„Myšlenkou bylo vyrobit dron, který by u nepřítele vyvolal pocit naprosté nejistoty. Aby nevěděl, zda jde skutečně o smrtící zbraň nebo v podstatě o pěnovou hračku,“ uvedl zdroj AP. Varoval také, že kvůli použití termobarické munice existuje obrovské riziko, že se dron odchýlí od svého kurzu a skončí v obytné oblasti. „Škody budou prostě děsivé,“ předvídá zdroj.

Továrna na ruské drony

V posledních týdnech zaplavily ukrajinskou oblohu desítky klamných cílů, z nichž každý se na obrazovkách vojenských radarů objevil jen jako nerozeznatelná tečka.

Během prvního listopadového víkendu strávila Kyjevská oblast 20 hodin v leteckém poplachu a zvuk bzučících dronů se mísil s duněním protivzdušné obrany a výstřely z pušek. Klamné cíle přitom tvoří více než polovinu dronů, které na Ukrajinu míří. Odhaduje to ukrajinský expert na elektroniku Serhij Beskrestnov.

Jak neozbrojené klamné cíle, tak ozbrojené drony Šáhid se vyrábějí v továrně v ruské zvláštní ekonomické zóně Jelabuga, průmyslovém komplexu zřízeném v roce 2006 asi tisíc kilometrů východně od Moskvy. Podle satelitních snímků analyzovaných agenturou AP se po zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022 komplex rozšířil a jeho části přešly na vojenskou výrobu.

Na sociálních sítích se továrna označuje za centrum inovací. David Albright z washingtonského Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost však uvedl, že současným účelem Jelabugy je výhradně výroba a prodej bezpilotních letounů ruskému ministerstvu obrany. Továrna videa a další propagační příspěvky stáhla poté, co AP upozornila na to, že do výroby bylo podvodem nalákáno mnoho afrických žen. Ty si stěžovaly, že byly nevědomky najaty na doplnění chybějící pracovní síly.

Rusko podepsalo s Íránem v roce 2022 smlouvu na nákup dronů Šáhid v hodnotě 1,7 miliardy dolarů. Moskva začala íránské bezpilotní letouny používat ještě téhož roku. A také zahájila výrobu termobarické munice v Jelabuze.

Útoky za pomoci dronů se tak zintenzivňují. Jen v říjnu zaútočil Putin na Ukrajinu nejméně 1 889 bezpilotními letouny, to je o 80 procent více než v srpnu. Většina z nich havarovala, byla sestřelena nebo odkloněna ukrajinskou armádou. Rozeznatelný cíl zasáhlo od počátku července letošního roku méně než šest procent vyslaných ruských dronů. S použitím klamných dronů však hrozí, že procento bude neustále růst.

Každodenní roje dronů

Taktika ruské armády pro boje na Ukrajině se stále vyvíjí. Nyní, když je ukrajinská protivzdušná obrana vyčerpaná útoky na drony, následují v těsném závěsu silnější rakety. Nejničivější jsou balistické a řízené střely, které létají mnoho násobně rychleji než drony. Rusku však mohou být užitečné i klamné cíle. Na nich přidělané kamery s živým přenosem umožňují letounům geolokaci ukrajinské protivzdušné obrany a předávají Rusku potřebné informace.

Ukrajinští ostřelovači se přesto každou noc vrhají do akce, aby drony sestřelili přenosnými raketami země-vzduch. Ostřelovač vystupující pod přezdívkou Rosmaryn řekl, že za téměř dva roky sestřelil celkem tucty dronů a viděl jeden, který byl vycpaný hadry a pěnou. „Byl součástí roje, letěl jako jeden z posledních. Když je ale na obloze, nemůžeme říct, o jaký druh se jedná. Zjistíme to až po jeho sestřelení,“ řekl.

Termobarické zbraně Z vojenského hlediska jsou termobarické zbraně ideální pro útoky na cíle, které jsou buď uvnitř opevněných budov, nebo hluboko pod zemí.

Poprvé je Rusko použilo v létě, nyní tvoří tři až pět procent všech ruských dronů.

Mnohé z nich létají ve výšce 2000 až 3000 metrů, než při konečném přiblížení klesnou do nižší výšky, řekl Rosmaryn. Uniklá videa naznačují, že Ukrajina nyní k sestřelování výškových dronů používá také vrtulníky.

Přestože napadená země ví, že více než polovinu dronů tvoří klamné cíle, nemůže si dovolit některé bezpilotní letouny dopadnout na své území. „Nepřítel je využívá k rozptýlení naší pozornosti. Nemáme ale možnost identifikovat přesný cíl během letu. Musíme použít palebnou sílu k jejich neutralizaci,“ řekl mluvčí letectva plukovník Jurij Ihnat.

Motory a elektronika pro ozbrojené Šáhidy a klamné cíle jsou podle fragmentů, které viděla agentura AP v ukrajinské vojenské laboratoři, směsicí čínského a západního dovozu. Navzdory téměř tříletým sankcím může Moskva tyto součástky stále získávat – z velké části z Číny a prostřednictvím třetích zemí ve Střední Asii a na Blízkém východě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že roje dronů umožnily západní technologie, které se vyhnuly sankcím. „V tomto množství Šáhidů je zahrnuto více než 170 000 součástek, jejichž dodávky do Ruska měly být zablokovány. Jedná se o mikroobvody, mikrokontroléry, procesory a mnoho dalších součástek, bez kterých by tento teror prostě nebyl možný,“ řekl Zelenskyj.

Výroba klamných dronů šetří ruské armádě peníze. Výroba návnad začala na začátku letošního roku a nyní závod v Jelabuze vyprodukuje denně vedle deseti ozbrojených bezpilotních letounů, jejichž cena se odhaduje na 50 000 dolarů, asi 40 levnějších neozbrojených dronů.