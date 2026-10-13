Papež je po úspěšné operaci plicního uzlu. Zrušil audience, zotaví se za týden

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Papež je po úspěšné operaci plicního uzlu. Měl zhoubný nádor, prokázalo vyšetření

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  21:56aktualizováno  22:11
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Papež Lev XIV. během návštěvy Maqam Echahid (Památníku mučedníků) v Alžíru,...

Papež Lev XIV. během návštěvy Maqam Echahid (Památníku mučedníků) v Alžíru, hlavním městě Alžírska (13. dubna 2026) | foto: Reuters

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Papež Lev XIV. měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Podle agentury Reuters o tom informoval Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře. Papež se má zotavovat přibližně týden.

Zotavovat se bude asi týden. Pro jednasedmdesátiletého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu.

V římské Gemelliho nemocnici, před níž čekali věřící, papeže přijali v úterý. Operace byla podle Vatikánu dokončena „úspěšně, podle časových předpokladů a podle plánu“.

Papež věřící o blížící se operaci informoval v neděli. Lékaři v pondělí uvedli, že by zákrok neměl být komplikovaný.

Podle italských médií se na uzel přišlo při nedávné kontrole a operace nebyla déle plánovaná. Tomu nasvědčuje i to, že papežské apartmá v Gemelliho nemocnici je v rekonstrukci. Lev XIV. je hospitalizován v jiném nemocničním křídle pro platící pacienty.

Kvůli operaci a rekonvalescenci zrušil papež audience do 20. října.

25. září 2026
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