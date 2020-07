Sociopat a megaloman, říká o Trumpovi jeho neteř. Podle ní může ohrozit budoucnost USA

Washington Neteř amerického prezidenta Donalda Trumpa ve své knize tvrdí, že svého strýce považuje za sociopata a nepoučitelného lháře, jehož megalomanství, nevzdělanost a arogance mohou ohrozit budoucnost Spojených států.

Výňatky z ostře kritické knihy Mary Trumpové, jejímuž vydání se u soudu neúspěšně pokoušela zabránit Trumpova rodina, v úterý zveřejnila americká média. Ta upozornila například na to, že podle Trumpové nynější prezident podváděl u přijímacích zkoušek na vysokou školu.



Kniha s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa) zatím v USA nevyšla. Nakladatelství Simon & Schuster hodlá očekávaný bestseller do knihkupectví distribuovat koncem července, vybraná americká média ale už předem dostala výňatky, z nichž v úterý detailně citují.



Podle stanice CNN se Trumpová v knize podrobně zabývá dětstvím svého strýce, který je mladším bratrem jejího otce Freddyho, a tvrdí, že jej drasticky poznamenaly nevybíravé výchovné metody otce Freda. Server Independent proto označil její pojednání za rodinné paměti kombinované s pokusem o analýzu Trumpovy osobnosti. Mary Trumpová je klinická psycholožka a hodně se věnuje i svému otci, kterého podle ní její dědeček „zničil“ a on pak bojoval se závislostí na alkoholu a zemřel v roce 1981.

Osobnost Donalda Trumpa prý dobře sloužila záměrům jeho otce. „To je to, co dělají sociopaté. Vyberou si ostatní a použijí je pro dosažení svých cílů - bezohledně a efektivně, aniž by tolerovali nesouhlas,“ píše podle serveru The Washington Post Trumpová ve své knize.

Již od dětství byly podle Mary Trumpové názory budoucího amerického prezidenta utvářeny zejména snahou vyhnout se opovržení ze strany otce. Podle serveru The Washingt Post, který má k dispozici chystanou knihu, začal později Trumpův otec svému synovi závidět jistotu a nenasytnou touhu obcházet pravidla. I proto se podle Trumpovy neteře otec se synem později sblížili a Donald se stal jeho pravou rukou v rodinném byznysu s realitami.



Mary Trumpová v knize dále uvádí, že prezident je produktem svého despotického otce. „Omezením Donaldova přístupu k jeho vlastním emocím a tím, že některé označil za nepřijatelné, změnil synovo vnímání světa a poškodil jeho schopnost v něm žít,“ tvrdí ve své knize.

Současný americký prezident podle Trumpové už od útlého věku vykazoval ochotu podvádět, navíc trýznil svého mladšího bratra Roberta Trumpa. Podle informací v knize mu schovával hračky a předstíral, že neví, kde jsou.

Když chtěl budoucí prezident přestoupit na Pensylvánskou univerzitu, údajně se bál, že jeho známky na to nebudou stačit. Úkoly tak prý za něj dělala jeho sestra, Maryanne. Podstoupit standardizované testy SAT místo svého bratra ale nemohla. Donald Trump tak prý zaplatil někomu, kdo je za něj podstoupí. To, že se na školu nakonec dostal, pak vydával za důkaz své geniality.

Jindy Trumpová popisuje i skeptický pohled, který měla celá rodina na vstup Donalda Trumpa do politiky. Prezidentova sestra Maryanne Barryová prý tehdy tvrdila, že její bratr je „klaun“ a že jeho snaha o získání nejvyššího úřadu mu nikdy nemůže vyjít.

„Donald je jednoduše slaboch, jeho ego je křehké a on jej musí neustále posilovat, protože hluboko v sobě tuší, že není tím, kým tvrdí, že je,“ napsala Trumpová, podle které životní strategii amerického prezidenta určilo citové strádání v dětství.

Vydání knihy mělo být původně pozastaveno, protože Mary Trumpová měla sepsáním knihy porušila smlouvu, kterou podepsala při dědickém řízení o pozůstalosti po svém dědečkovi a otci nynějšího prezidenta Fredu Trumpovi. Prezidentův mladší bratr Robert Trump podat u newyorského soudu žádost o zablokování vydání knihy, to ale později zrušil odvolací soud.

K citacím z chystané knihy se nyní krátce vyjádřila mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová. Podle ní jsou obvinění v ní obsažená absurdní a nepravdivá. „Zatím jsem tu knihu neviděla, ale je to kniha lží,“ uvedla. Ta by měla podle posledních informací vyjít 14. července.