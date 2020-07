Opuštěný tanker ovládaný povstalci u břehů Jemenu je v zoufalém stavu, hrozí katastrofa. Nikdo k němu nemohl

U pobřeží válkou zmítaného Jemenu se nachází opuštěný tanker s nákladem 1,1 milionu barelů ropy. Podle expertů se plavidlo může každým dnem rozlomit či explodovat a způsobit bezprecedentní znečištění v Rudém moři. Záležitost má na krizovém zasedání, které začne v nejbližších hodinách, řešit i Rada bezpečnosti OSN.

Vláda Jemenu minulý týden vyzvala OSN, aby se zabývala otázkou problematického tankeru, který by mohl znamenat „největší ekologickou katastrofu v regionálním i globálním měřítku“. Důvodem, proč se tanker stal tématem Rady bezpečnosti OSN, ovšem není pouze snaha zabránit ekologické katastrofě, ale také jeho lokace a strategická důležitost.



Přístav Hudajdá, kde plavidlo kotví, je podle odborníků klíčový pro zajištění zásobování celého regionu. Humanitární koordinátorka OSN pro Jemen Lise Grandeová pro agenturu AFP uvedla, že pokud by se důsledkem uniklé ropy stal přístav nepoužitelným, o zdroj obživy by přišlo takřka 70 tisíc rybářů. Došlo by také k narušení mezinárodních lodních tras či poškození továren na odsolování mořské vody.

Zásadním problémem přitom je, že přístav Hudajdá, kde se takřka padesát let starý Tanker FSO Safer nachází, kontrolují Húsíové. Ti představují šíitskou povstaleckou skupinu, kterou od počátku války, k němuž došlo před pěti lety, v oblasti podporuje šíitský Írán. Húsiové kontrolují kromě klíčového přístavu v zemi například také hlavní město San’á. Na druhé straně sporu stojí jemenská vláda podporovaná sunnitskou koalicí v čele se Saúdskou Arábií. Přístav má pro povstalce značný vyděračský potenciál, což se potvrzovalo i předchozí roky.



OSN se na základě informací zpravodajské agentury AP snažila stav lodi zkontrolovat již několikrát, ovšem bez úspěchů, jelikož to rebelové po celou odmítali a požadovali miliony dolarů za ropu uloženou v tankeru, ne jinak tomu bylo i v posledních měsících. „Húsíové musí povolit přístup (na tanker) dříve, než ta časovaná nálož vybuchne,“ hlásil naléhavě minulý týden americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

A nakonec se tak opravdu stalo. Média koncem uplynulého týdne oběhla zpráva, že Húsiové s inspekcí expertního týmu OSN souhlasili. „Doufáme, že nyní nalezneme řešení,“ komentoval situaci bezprostředně poté mluvčí OSN Stéphane Dujarric s tím, že nejprve dojde k lehkým opravám lodi.

Otázkou ale zůstává, jestli už není pozdě. Únik plynu v chladicím potrubí byl na tankeru zaznamenán již v květnu. „Potrubí následně explodovalo a voda se dostala do strojovny. To vytvořilo skutečně nebezpečnou situaci“, řekl Ian Ralby, nejvyšší představitel námořní rady IR Consilium, která stav v oblasti monitoruje. Do nádrží s ropou se namísto nehořlavých plynů dostává vzduch, čímž riziko exploze neustále roste.

Hodnota nákladu tankeru se odhaduje na 40 milionů dolarů (944 milionů korun), tedy na polovinu toho, kolik činila před poklesem cen ropy. Podle expertů je ale reálná hodnota ještě nižší, protože surovina má po letech uskladnění žalostnou kvalitu.

Tanker po zakoupení jemenskou vládou v 80. letech minulého století sloužil jako překladiště jemenské ropy před jejím vývozem do dalších zemí. Po začátku války v Jemenu však z tankeru odešla jeho posádka a Húsíové na loď nikoho nepouštěli. Po letech bez patřičné údržby je tak nyní tanker v dezolátním stavu a ohrožuje bezpečnost nejen Jemenu, ale i dalších států.