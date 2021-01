Opusťme EU, žádala iniciativa. Teď se do Unie dobrovolně vrací, přišla by o webovou doménu

Londýn Dlouho bojovali za to, aby Velká Británie opustila EU. A když se jim to konečně podařilo, dobrovolně se tam okamžitě vrací. Příběh jako z absurdního dramatu píše v těchto dnech hnutí Leave.eu - iniciativa na podporu brexitu, která ale kvůli možnosti zachování unijní internetové domény přesídlila do Irska.

Koncovka .eu patří od roku 2006 mezi oblíbené domény prvního řádu, po 13ti letech ji dle dat využívalo přes 3,5 milionu webových stránek, nejvíce v Německu. Pravidla zní ale jasně - doménu smí využívat jen fyzické či právnické osoby na unijním území.

V současnosti je evidováno více než 81 000 webových stránek, které jsou od prvního ledna dočasně pozastavené. Jejich vlastníci mají tři měsíce na to, aby své působiště změnili, jinak bude adresa k dispozici novým zájemcům.

S definitivním odchodem Británie z EU tak skončila i možnost Britů tuto koncovku využívat - a pokud by o ni nechtěli přijít, nezbývá jim než se přesunout do některého ze sedmadvaceti členských států. Právě tomuto kroku se paradoxně odhodlali ti, kteří patřili mezi vůbec nejhlasitější zastánce odchodu z Unie.

Iniciativu Leave.Eu (Opusťme EU) založil Arron Banks, britský podnikatel a jeden z nejštědřejších sponzorů silně euroskeptické strany UKIP. Teď, když se vše konečně povedlo dotáhnout, se hnutí do Evropské unie zase vrací. Ve snaze zachovat atraktivní doménu se totiž její vlastník Better For The Country rozhodl změnit adresu, nyní je firma zapsaná v Irsku.

Spoluzakladatel hnutí Andy Wigmore, který změnu sídla posléze potvrdil, se na dotaz listu The Independent obhajoval: „Ano, udělali jsme to. A proč ne? Může to udělat každý a tisíce firem to dělá.“ Úsměvný krok každopádně na sociálních sítí vyvolal bouřlivé reakce, většinou ve stylu, že jde o opravdu ukázkový příklad pokrytectví.