Orbán: Evropskou unii již nemůže řídit pouze německo-francouzská osa, musí být zapojena i střední Evropa

Rozhovor

To, co elegantně nazýváme woke, je ve skutečnosti neomarxismus. A my ve střední Evropě jsme proti němu naočkováni, tvrdí v exkluzivním rozhovoru pro Lidovky.cz maďarský premiér Viktor Orbán. U lidí na Západě tomu tak není, pro ně je to intelektuální otázka.