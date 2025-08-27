Nacionalistický vůdce popírá tvrzení, že je skutečným majitelem rozlehlého panství Hatvanpuszta, a bagatelizuje myšlenku, že se jedná o luxusní nemovitost. Popisuje ji jako zemědělský objekt, který je stále ve výstavbě.
Nezávislý poslanec a aktivista bojující proti korupci Ákos Hadházy zveřejnil na sociálních sítích video luxusního panství, které natočil minulý týden, když bez pozvání vstoupil do areálu. Záběry byly na facebooku zhlédnuty více než 700tisíckrát.
Hadházy uvedl, že video, které ukazuje dobře udržovanou zahradu, bazén a obrovskou jídelnu, dokazuje, že se nejedná o skromnou farmu, ale o „luxusní zámecký komplex“.
Komentující pod videem Hadházymu gratulovali k jeho odvaze, ale bědovali nad tím, že široká veřejnost nemá o korupci dostatečné povědomí. Například komentující Zsolt André uvedl, že videa ukazují, jak si „Orbán a jeho kumpáni staví palác“ z peněz daňových poplatníků. Další komentující, András Kaukucsi, navrhl, že by nemovitost mohla být lépe využita jako dětský domov nebo nemocnice.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó mezitím obvinil Hadházyho z porušení zákona tím, že neoprávněně vstoupil na cizí pozemek.
Řada zpráv v médiích během uplynulých let naznačovala, že Orbán využívá panství Hatvanpuszta, které leží poblíž jeho rodného města Felcsút západně od Budapešti, jako soukromé útočiště.
Jeho čtyřiaosmdesátiletý otec Gyözö ovšem nedávno řekl provládnímu bulvárnímu deníku Bors, že panství Hatvanpuszta koupil v roce 2011, aby tam obnovil historickou farmu, kterou na místě v 19. století založil habsburský arcivévoda.
Od Orbánova návratu k moci v roce 2010 k loňskému roku Maďarsko kleslo na indexu vnímání korupce Transparency International z 50. na 82. místo a umístilo se jako poslední z členských států Evropské unie.
EU zmrazila přibližně 19 miliard eur (466 miliard korun) z fondů určených pro tuto středoevropskou zemi kvůli údajné korupci ve veřejných zakázkách a dalším problémům. Orbánova vláda popírá obvinění z úplatkářství a tvrdí, že Brusel zadržuje finanční prostředky, aby na ni vyvinul tlak v souvislosti s její transformací na „neliberální demokracii“.
