Lídři ostatních 25 členských zemí shodli, že chtějí uvolnit první část úvěru začátkem dubna. Bez souhlasu Budapešti a Bratislavy, které požadují obnovení dodávek ruské ropy přes ruské invazi se bránící Ukrajinu, však EU společnou půjčku poskytnout nemůže.
„Čekáme, až ropa začne proudit. Všechno ostatní okolo jsou jen pohádky,“ řekl Orbán novinářům v reakci na informace o unijní misi expertů, která byla na Ukrajinu vyslána k inspekci poškozeného ropovodu. „Ropu potřebujeme, pro Maďarsko to je existenční záležitost, není to politická hra, Zelenskyj by to měl pochopit,“ dodal maďarský premiér.
Maďarská vláda blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), a také přijetí dvacátého balíku unijních sankcí proti Rusku, které před více než čtyřmi lety Ukrajinu napadlo. Souhlas Orbán podmiňuje obnovením provozu ropovodu Družba, který podle Kyjeva v lednu poškodil ruský útok.
Družbou do Maďarska a na Slovensko proudila v minulosti ruská ropa a podle Orbána s opravou Kyjev otálí schválně. Ukrajinci avizují, že ropovod poškozený ruskými útoky bude funkční za měsíc a půl.
V Maďarsku se 12. dubna budou konat parlamentní volby, v nichž by podle řady průzkumů mohla Orbánovu stranu Fidesz porazit opoziční strana Tisza europoslance Pétera Magyara.
Podle nejmenovaného unijního zdroje Costa před lídry v sále zdůraznil, že situace ohledně ropovodu Družba je odlišné téma. Obnova ropovodu závisí výhradně na schopnosti Ukrajiny opravit jej a na ochotě Ruska potrubí znovu nezničit, dodal šéf unijních summitů.
Costa již dříve uvedl, že od Orbána očekává, že bude ohledně unijní půjčky Ukrajině respektovat to, s čím souhlasil na prosincovém summitu EU. Podle předsedy unijních summitů je nepřijatelné, aby jeden členský stát poté, co se Evropská unie na něčem shodla, vzal své slovo zpět.
„Tento druh chování je nepřijatelný a porušuje zásady dobré víry a loajální spolupráce zakotvené v unijních smlouvách,“ řekl podle unijního zdroje Costa na jednání. Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová spolupracují s ukrajinskými úřady, aby jim pomohly, a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se zavázal k co nejrychlejšímu plnému obnovení toku ropy.
Costa rovněž ve svém vystoupení řekl, že některé veřejné komentáře prezidenta Zelenského na adresu maďarského premiéra byly nepřijatelné. „Taková eskalace nikomu neprospěje,“ zdůraznil podle unijního zdroje předseda unijních summitů.
Zelenskyj před pár dny v Kyjevě prohlásil, že opravy ropovodu mohou být dokončeny do měsíce a půl. „Doufám, že to té jedné osobě bude stačit a že jedna osoba v EU nebude blokovat (půjčku) 90 miliard (eur) či první tranši z 90 miliard, a ukrajinští vojáci tak budou mít zbraně. Jinak předáme adresu této osoby naší armádě, našim chlapcům, ať si s ním popovídají po svém,“ pohrozil Zelenskyj podle ukrajinských médií na adresu maďarského premiéra. Maďarská vláda to tehdy označila za vyhrožování smrtí.