Další facka Orbánovi. Setkání ministrů EU bude v Bruselu, ne v Budapešti

Podle Borrella během několikahodinové schůzky 25 států kritizovalo chování Maďarska a premiéra Viktora Orbána, který počátkem července navštívil Rusko a Čínu. Jako symbolický signál, že s vystupováním Budapešti nesouhlasí, se následně Borrell rozhodl svolat jednání ministrů zahraničí do Bruselu ve stejný termín jako je ten pro maďarskou schůzku.

„Pozice EU zůstává stejná, jediný mírový plán, který Evropská unie podporuje, je mírový plán (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského. Rusko je agresor, Ukrajina je oběť,“ prohlásil Borrell na tiskové konferenci po dnešním jednání ministrů zahraničí zemí EU.

Zkritizoval i prohlášení šéfa maďarské diplomacie, které pronesl na jednání Rady bezpečnosti OSN, kde označil EU za unii, která prosazuje válku. „Politika EU není proválečná, to odmítáme. My jen podporujeme Ukrajinu, aby se mohla bránit,“ dodal. Jediný, kdo chce válku, je podle Borrella ruský prezident Vladimir Putin. „My chceme mír – a nikdo nechce mír více než sami Ukrajinci,“ doplnil.

Většina ministrů zahraničí členských zemí EU na jednání v Bruselu zopakovala, že maďarský premiér Orbán při svých cestách unii nereprezentuje, uvedl šéf české diplomacie Jan Lipavský. Schůzka se podle něj odehrála v atmosféře nejednoty. „Klíčová otázka, okolo které se to točilo, byla, jaký mírový plán je tím naším mírovým plánem a Česko říká, že je to mírový plán prezidenta (Volodymyra Zelenského),“ uvedl Lipavský.

Podle polského ministra zahraničí někteří z přítomných vyjádřili své zklamání z toho, že maďarské předsednictví nerespektuje svou oficiální roli a místo společně schválené pozice prosazuje své vlastní zájmy.

Naopak podle Maďarska čelila dnes Budapešť ohledně své mírové mise „agresivní a válku prosazující hysterii“.

V minulý dnech se objevily informace, že Evropská unie plánuje na konci srpna uspořádat schůzku ministrů zahraničí v Bruselu, aby ti nemuseli cestovat do Budapešti, kde se má v maďarské režii uskutečnit neformální jednání šéfů diplomacií, takzvaný Gymnich. Ministři dnes diskutovali také o tomto tématu, ale k žádné shodě nedospěli. „Jednání Rady EU svolává vysoký představitel Josep Borrel, je to jeho rozhodnutí, počkám na to s čím přijde,“ poznamenal šéf české diplomacie diplomacie Jan Lipavský

Jeho polský kolega novinářům v Bruselu řekl, že přišel s kompromisním návrhem, aby se setkání uskutečnilo na Ukrajině. „Logisticky by to bylo nejlepší na západě Ukrajiny, například ve Lvově, ale Maďarsko bylo proti. Bohužel,“ prohlásil Radoslaw Sikorski. „Respektujeme maďarský lid a maďarskou suverenitu, ale členské státy se drží odsouhlasené pozice, která je, že Ukrajina se musí vrátit do mezinárodně uznaných hranic, že Rusko je agresor a že agresor nemá být za agresi odměňován,“ dodal. Kdyby se jako Maďarsko choval každý a prezentoval svůj vlastní zájem, tak by podle něj „unie jako celek nepřežila“.

„Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes na Radě EU pro zahraniční věci v Bruselu čelil agresivní, válku prosazující hysterii kvůli své mírové misi. Kritizoval selhávající strategii EU pro Ukrajinu a zdůraznil potřebu diplomatických kanálů a mírové strategie,“ napsal na sociální síti X mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács. Szijjárto podle něj ostatním ministrům vysvětloval, že „maďarská mírová mise nikdy netvrdila, že zastupuje EU a navrhl znovuotevření diplomatických kanálů s Ruskem a zapojení do politických konzultací s Čínou“. Za jedinou zemi, která Maďarsko v jeho pozicích podporovala, označil Slovensko.