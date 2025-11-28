Orbán míří do Moskvy. S Putinem chce probrat dodávky energií i mír na Ukrajině

Maďarský lídr je považován za hlavního Putinova spojence v Evropské unii a jeho země navzdory snaze Evropské unie ukončit odběr ruských energií stále usiluje o dodávky ruské ropy a plynu.
Reuters poznamenal, že Budapešť je na energetických surovinách z Ruska značně závislá. Spojené státy tento měsíc udělily Maďarsku výjimku ze sankcí na využívání ropy a plynu z Ruska. Stalo se tak poté, co Orbán navštívil v Bílém domě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, který udržuje dobré vztahy s Putinem, má rovněž přátelské vazby na Trumpa. Maďarsko také v USA podepsalo dohodu o spolupráci v jaderné energetice.
Na otázku, zda tématem návštěvy Ruska bude i mírové úsilí o zastavení války na Ukrajině, odpověděl Orbán kladně. „Tomu se jen těžko vyhneme,“ řekl maďarský premiér, který zpochybňuje západní vojenskou pomoc Ukrajině, jež se od února 2022 brání ruské invazi.
Orbán by rád oživil Trumpovy plány uspořádat v Budapešti americko-ruský mírový summit. Americký prezident už dříve oznámil, že se s šéfem Kremlu v maďarské metropoli setká, později ale tuto schůzku odřekl.