Orbán pohrozil použitím síly na ochranu Evropské unie, pokud Turecko pustí migranty

BUDAPEŠŤ Maďarsko by bylo nuceno použít na svých jižních hranicích se Srbskem sílu, aby ochránilo Evropskou unii v případě, že by Turecko splnilo své výhrůžky a pustilo syrské uprchlíky ze svého území do Evropy. Prohlásil to ve čtvrtek maďarský premiér Viktor Orbán.

Orbán nechal vybudovat na hranici se Srbskem plot, aby zemi ohradil od přílivu uprchlíků, kteří za vrcholu migrační krize v roce 2015 po statisících putovali po takzvané balkánské trase. EU se nyní spoléhá na Turecko, že omezí příliv migrantů na základě dohody z roku 2016. Před jejím uzavřením se na Západ dostal více než milion migrantů.

Kvůli turecké invazi Kurdové přijali Asadovu podporu. Vládní vojáky vítali jako zachránce Turecko, kde žijí miliony syrských uprchlíků před občanskou válkou, nyní pohrozilo, že otevře brány táborů, pokud Evropa nepřestane kritizovat jeho vojenskou operaci v Sýrii. „Jestliže Evropa definuje operaci v Sýrii jako invazi, pak můžeme otevřít dveře a poslat 3,6 milionu syrských uprchlíků k vám,“ prohlásil před týdnem turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. „Příští týdny rozhodnou, co Turecko udělá s těmito lidmi,“ řekl nyní Orbán v televizním rozhovoru podle agentury Reuters. „Může je nasměrovat do dvou směrů: buď je vrátí do Sýrie, anebo pošle do Evropy. Pokud si vybere to druhé, tito lidé dorazí na jižní hranice Maďarska v obrovských masách,“ varoval premiér a dodal, že EU by místo kritiky měla Turecku poslat větší pomoc, určenou na obnovu syrských měst. Orbán, který je kvůli migrační politice často na kordy s Bruselem, prohlásil, že na balkánské cestě je momentálně 90 000 lidí a že jejich počet by brzy mohl stoupnout na 100 000. „Pokud Turecko pošle další statisíce lidí, budeme muset použít sílu, abychom ochránili maďarské hranice. Nikomu nepřeji, abychom se k tomu museli uchýlit,“ prohlásil Orbán. Budapešť navázala úzké vztahy s Tureckem, Čínou i některými středoasijskými postsovětskými státy. Turecký prezident Erdogan je v Budapešti očekáván na počátku příštího měsíce.