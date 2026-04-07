Orbán nabízel Putinovi jakoukoli pomoc. Pobavil ho bajkou a chválil s ním Trumpa

  15:49
Maďarský premiér Viktor Orbán ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi loni na podzim nabízel všestrannou pomoc. Informuje o tom agentura Bloomberg s odvoláním na přepis tohoto telefonátu, který pořídila maďarská vláda. Informace vyšly najevo jen několik dnů před parlamentními volbami v Maďarsku. Orbán je považovaný za nejvěrnějšího spojence Kremlu mezi evropskými lídry.
Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (28. listopadu 2025)

„Včera se naše přátelství dostalo na tak vysokou úroveň, že vám mohu pomoci jakýmkoliv způsobem,“ uvádí se podle Bloombergu v přepisu telefonátu Orbána s Putinem. „V jakékoliv záležitosti, v níž vám mohu být nápomocen, jsem vám k dispozici,“ nabízel se Orbán. Šlo například o pomoc s ukončením války proti Ukrajině, kdy by mohl v Budapešti uspořádat summit.

Orbán v telefonátu Putinovi připomněl bajku o lvovi a myši. Ta krále zvířat osvobodí z pasti nastražené lovci, aby se odvděčila za to, že ji dříve nezabil. Šéf Kremlu se Orbánovu přirovnání smál, píše Bloomberg.

Mluvčí Orbána ani Putina podle agentury na žádost o komentář k tomuto rozhovoru nereagovali.

Telefonát spolu vedli loni 17. října kolem poledne a jeho obsah podle Bloombergu opět ukazuje, že Orbánova vláda se podle všeho snaží pomáhat Rusku a že jde o iniciativu vycházející z nejvyšších míst maďarské politiky. Putin s Orbánem většinu telefonátu strávili vychvalováním jeden druhého a amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Oba s ním mluvili o den dříve o možnosti konání summitu v Budapešti. Tato věc byla hlavním tématem jejich rozhovoru, který i s tlumočením trval necelých 15 minut. Žádná schůzka se ale nakonec nekonala, protože Spojené státy a Rusko se nedokázaly shodnout na maximalistických požadavcích Moskvy vůči Ukrajině.



Orbán po telefonu vzpomínal, jak jeho přátelství s Putinem po jejich prvním setkání v Petrohradu v roce 2009 sílilo. Vyjádřil lítost nad tím, že se s Putinem nemohou pravidelně osobně setkávat, jako tomu bylo před pandemií covidu-19. Šéf Kremlu zase ocenil maďarský „nezávislý a flexibilní“ postoj ohledně ruské invaze na Ukrajinu.

Minulý týden vyšlo najevo, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó s ruským ministrem zahraničí předloni v srpnu probíral podobu protiruských sankcí Evropské unie. Investigativní konsorcium východoevropských médií zveřejnilo nahrávku, na níž Szijjártó slibuje Lavrovovi, že se společně se Slovenskem zasadí o vyškrtnutí sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova, blízkého Putinovi, ze sankčních seznamů sedmadvacítky.

O něco dříve list The Washington Post napsal, že Szijjártó si pravidelně telefonoval s Lavrovem v přestávkách jednání EU. Podle serveru Politico bývá Maďarsko kvůli tomuto blízkému vztahu s Moskvou vylučováno z citlivých diskusí.

Bloomberg poznamenává, že zprávy týkající se toho, jak Maďarsko předává informace Rusku a pracuje v jeho prospěch, přišly pro Orbána v kritický čas. Šéf opoziční strany Tisza Péter Magyar, který vážně ohrožuje Orbánovu mocenskou pozici, slibuje, že pokud volby vyhraje, přivede Maďarsko zpět do evropského mainstreamu. Orbán svoji volební kampaň založil na slovních výpadech proti Ukrajině a jejímu prezidentovi Volodymyru Zelenskému a na kritice Evropské komise. Opakovaně varuje, že v případě vítězství Tiszy bude Maďarsko zavlečeno do války na Ukrajině.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

