Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval

Autor: ,
  14:40aktualizováno  14:40
Maďarský premiér Viktor Orbán pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky. Reagoval tím na výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v neděli před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s Orbánovým odporem proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Server Politico ale s odvoláním na nejmenované diplomaty napsal, že americký prezident Donald Trump Orbána přesvědčil, aby svůj odpor proti přijetí Ukrajiny do sedmadvacítky zmírnil.
Viktor Orbán (26. června 2025)

Viktor Orbán (26. června 2025) | foto: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (24. srpna 2025)
Donald Trump (25. srpna 2025)
Ukrajina znovu zaútočila na ropovod Družba, zasáhla ruskou stanici Uneča
Americký prezident Donald Trump odpověděl na stížnost maďarského premiéra...
14 fotografií

Ropovod Družba přepravuje ruskou ropu na Slovensko a do Maďarska, ale v minulém týdnu tyto dodávky narušily opakované nálety ukrajinských dronů. Sám Orbán, který opakovaně vystupoval proti členství Ukrajiny v EU, o změně svého postoje dosud nic neřekl, upozorňuje stanice BBC News.

„Byl to rušný víkend. Prezident Zelenskyj otevřeně vyhrožoval Maďarsku. Přiznal, že útočí na ropovod Družba, protože nepodporujeme členství Ukrajiny v EU. To ukazuje, že Maďaři učinili správné rozhodnutí,“ prohlásil Orbán podle listu Magyar Nemzet a zdůraznil, že do EU se nevstupuje vydíráním, bombardováním ani výhrůžkami. „Zelenského slova zanechají dlouhý stín,“ varoval.

Zelenskyj v neděli na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym odpovídal na otázku, zda Kyjev útoky na ropovod Družba získal novou páku na Budapešť. „Vždy jsme podporovali přátelství mezi Ukrajinou a Maďarskem. A existence Družby nyní závisí na postoji Maďarska,“ odpověděl s úsměvem Zelenskyj. Název ropovodu Družba v ruštině znamená přátelství.

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó následně vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal s výhrůžkami a aby Ukrajina neohrožovala energetickou bezpečnost Maďarska. Útoky na infrastrukturu, která slouží dodávkám energetických surovin do Maďarska, lze podle maďarského ministra interpretovat jako útok na suverenitu Maďarska.

„Válka (mezi Ruskem a Ukrajinou), se kterou nemáme nic společného, neospravedlňuje narušování naší suverenity. Vyzýváme Volodymyra Zelenského, aby přestal s hrozbami na adresu Maďarska a přestal ohrožovat naši energetickou bezpečnost,“ citovala agentura MTI ministrovo vyjádření.

Jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha mu pak vzkázal, že „nemá co říkat ukrajinskému prezidentovi, co a kdy má dělat a říkat. Je to prezident Ukrajiny, ne Maďarska“. Doporučil Maďarsku, aby „stejně jako zbytek Evropy“ diverzifikovalo zdroje energetických surovin a stalo se nezávislým na Rusku.

Orbánova vláda navzdory ruské vojenské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou a staví se proti přijímání dalších unijních sankcí proti Rusku i proti možné integraci Ukrajiny do západních struktur.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Staří bílí muži

PODCAST: Piráti nevyužili nahrávku na smeč a Rakušan s Fialou jako staří milenci

Rusko je křehké, ukazuje nouze o benzin po zásahu rafinerií. Potíže mohou narůstat

Orbán hrozí Ukrajině důsledky kvůli útokům na Družbu, Trump ho obměkčoval

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Obraz ukradený nacisty se objevil na fotkách realitky. Před akcí policie zmizel

Tragédie na Klatovsku. Chlapec zemřel na brigádě, nepřežil pracovní úraz

Nový rozsudek v kauze Čapí hnízdo do voleb nepadne. Mohou se ještě doplňovat důkazy

Unikátní operace v Motole. Devítiletému chlapci nahradili lopatku z 3D tiskárny

Nová pandemie. Oniománií trpí třetina studentů, vědci zkoušejí i léčbu antidepresivy

Premium

Fiala odmítl „šmírovací“ návrh Evropské komise, chce vytvořit blokační menšinu

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Putin je v neprávu, ale nulový dialog není cesta, hájí Woody Allen účast v Moskvě

Nekrolog

A pozdravuj tam nahoře Dannyho, milá Honzlová. Zanechali jste tu zásadní memento

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.