Orbán, Vučić... Jak končí hegemoni evropské politiky. Kdo bude další?

Silvio Berlusconi
U moci mezi roky 1994 a 2011 s přestávkami devět let.
Silvio Berlusconi (1936 až 2023) byl nejdéle sloužícím poválečným italským premiérem. Mediální magnát s majetkem odhadovaným na několik miliard dolarů vedl italskou vládu po čtyři funkční období celkem devět let, 19 let zasedal v parlamentu a byl i senátorem.
V čele vlády stál od května 1994 do ledna 1995, od června 2001 do května 2006 a od května 2008 do listopadu 2011.
Sebevědomý selfmademan ztělesňoval vlastnosti, jež imponovaly jeho příznivcům. Současně byl ale kritizován svými odpůrci za populismus a životní styl a v posledních letech se musel zodpovídat z řady obvinění u soudů a byl i odsouzen. Berlusconi byl lídrem středopravé strany Vzhůru, Itálie.
Jaroslaw Kaczyński
Premiérem byl jen rok, jako šéf PiS ale určoval osudy země dvě dekády.
Někdejší polský premiér a dlouholetý předseda národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński býval označován za jednoho z nejmocnějších mužů Polska, přestože premiérský úřad zastával jen mezi roky 2006 a 2007.
Vždy ovlivňoval politický vývoj prostřednictvím své strany PiS, kterou vede od roku 2003. V čele této formace slavil vítězství ve volbách 2015, 2019 i 2023. V současnosti je lídrem opozice.
Jím vedená PiS sice v říjnu 2023 vyhrála volby do Sejmu, tedy dolní komory parlamentu, většinu potřebnou k sestavení vlády však získaly proevropské strany, které složily nový kabinet. Kaczyńského stoupenci ho velebí jako obhájce národních zájmů Polska, jeho oponenti ho viní z populismu, z vedení země k autoritářskému režimu, ze vzdalování se od Evropské unie a z rozdělování Poláků. Jeho partja po vnitřních sporech v poslednách měsíích strádá.
Viktor Orbán
U moci byl mezi roky 1998 a 2026 s přestávkou téměř 20 let.
Viktor Orbán představoval klíčové jméno v maďarské politice už od 90. let minulého století. Premiérem byl nepřetržitě od roku 2010 do letošního května, předtím vedl vládu mezi roky 1998 a 2002. Jako lídr strany Fidesz vyhrál pětkrát volby, z toho čtyřikrát za sebou.
Byl nejdéle vládnoucím politikem v zemích EU, se kterou měl však problematické vztahy. Za posledních 16 let u moci Orbán a jeho strana opakovaně blokovali rozhodnutí unie a sblížili se s Ruskem navzdory válce, kterou Moskva rozpoutala na Ukrajině.
Orbánovo podrývání demokratických norem a údajná spoluúčast na rozsáhlé korupci vedly EU k hledání způsobů, jak obejít jeho často uplatňované veto při důležitých rozhodnutích a zmrazit miliardy v financích určených pro Maďarsko.
Situace v zemi se změnila poté, co po vítězství své středopravicové strany Tisza v dubnových parlamentních volbách do úřadu premiéra nastoupil Péter Magyar.
Aleksandar Vučić
U moci byl jako premiér a prezident více než 12 let.
Srbské politické scéně Vučić jasně dominoval už od roku 2014, kdy jím vedená Srbská pokroková strana (SNS) jednoznačně zvítězila v předčasných parlamentních volbách. Se ziskem téměř poloviny hlasů voličů se někdejší spojenec ultranacionalisty Vojislava Šešelje stal premiérem – a postupně také hegemonem srbské politiky.
Své postavení potvrdil nejen v dalších hlasováních o sestavení parlamentu, ale také ve volbách hlavy státu v letech 2017 a 2022, kdy v obou případech zvítězil už v prvním kole; na funkci hlavy státu rezignoval letos v září ve snaze stát se premiérem.
Vučić se stal jasně nejvlivnějším srbským politikem od dob Slobodana Miloševiče, nyní ale jeho éra podle všeho končí, když v předčasných parlamentních volbách Jednotné Srbsko nestačilo na Studentskou kandidátku – a Vučić již uznal porážku.