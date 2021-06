Orbánův Fidesz chce zakročit proti sexuálním menšinám. Chystá se nezletilým zakázat osvětu

Budapešť Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána navrhuje, aby mezi mladými lidmi nesměly být rozšiřovány texty nebo filmy, které se věnují homosexualitě nebo změně pohlaví. Školy by tak nesměly pořádat programy vedoucí mládež k respektu k příslušníkům sexuálních menšin, informovaly v pátek zahraniční agentury.

Orbánova vláda, která se označuje za ochránce tradičních křesťanských hodnot, už loni prosadila další omezení práv sexuálních menšin. Maďarsko příští rok čekají parlamentní volby.



Nový návrh je novelou zákona, který postihuje pedofilii. Lidé do 18 let podle něj nesmějí přijít do styku s pornografickým obsahem, nebo s texty, filmy a dalšími materiály podporujícími změnu pohlaví nebo homosexualitu. Týká se to i reklamy. Novela vypracovaná poslanci Fideszu také stanovuje seznam organizací, které mohou ve školách zajišťovat sexuální výchovu.

„Návrh Fideszu by výrazně omezil svobodu projevu a práva dětí,“ citovala agentura Reuters lidskoprávní organizaci Háttér. Novela podle ní připomíná ruský zákon o zákazu propagace homosexuality mezi mládeží z roku 2013. „Znamená také hrozbu pro mentální zdraví mladých lidí patřících k sexuálním menšinám a znemožňuje jim přístup k informacím a podpoře,“ varuje Háttér. Tato organizace nebo Amnesty International vyzývají Fidesz, aby novelu stáhl. Poslanci by o ní mohli hlasovat příští týden.

Loni v prosinci parlament ovládaný Fideszem schválil dodatky k ústavě omezující práva sexuálních menšin. Týkají se zákazu adopcí dětí páry stejného pohlaví a stanovení toho, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno. Už dříve kabinet zakázal změny údajů o pohlaví v osobních dokladech.

Gayové a lesby v Maďarsku se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků. Poukazují na situaci v Polsku, kde se odpor vůči „ideologii LGBT“ stal jedním z klíčových témat vládnoucích národních konzervativců před loňskými prezidentskými volbami.