Toskánské město terorizují mračna mušek. Turistická sezona je v ohrožení

Město Orbetello je známé svou lagunou a dlouhými písečnými plážemi s výhledem na horu Monte Argentario. Je tedy vyhledávaným turistickým cílem nejen pro Italy, ale také pro tisícovky turistů. Nyní však místní podnikatelé tvrdí, že jejich byznys skomírá. Zákazníci se totiž kvůli muškám vyhýbají návštěvám restaurací. Informaci přinesl britský list The Guardian.

„Musím zavírat o dvě hodiny dříve,“ říká deníku Corriere della Sera majitel jedné z místních kaváren. „Takhle vypadá naše sezona 2022,“ dodává smutně. Některé místní podniky raději vypnuly všechna venkovní světla a přijímají rezervace na večeři pouze do 21 hodin. To podle podnikatelů k posílení obchodu příliš neprospívá.

„Tržby se nám snížily o 60 procent,“ říká Marco Di Pietro, majitel místní restaurace Ovosodo. Zároveň popisuje psychologický efekt, který hmyz způsobuje návštěvníkům venkovních restaurací. „Roje mušek se shromažďují kolem žárovek a přelévají se jako vlny mezi venkovními stoly. Hosté z toho samozřejmě nadšení nejsou,“ postěžoval si listu Corriere.

Etrurianews @Etrurianews Orbetello è sotto l'assedio di moscerini. Ad agosto i turisti, soprattutto romani, affollano l'Argentario, il piccolo comune toscano che sorge al centro della laguna, è invaso dai piccolissimi insetti. E c'è il rischio che l'invasione arrivi anche al



https://t.co/HtRjz42mnv https://t.co/WSdnLqH7of oblíbit odpovědět

„Orbetello je teď doslova celé zamořeno hmyzem,“ citoval list La Repubblica jednoho návštěvníka z Říma. „Už téměř měsíc se nedá chodit podél místní laguny. Není možné venku dokonce ani povečeřet nebo si dát aperitiv. Mnoho obchodů i restaurací zavírá již kolem deváté hodiny,“ postěžoval si turista.

„Je to neobvyklá a znepokojivá situace, která sice v tuto chvíli nemá žádné důsledky na zdraví lidí, ale rozhodně je nepříjemná,“ říká toskánský radní Giorgio Briganti. „Nepamatuji se, kdy by se něco podobného odehrálo v minulosti, nestalo se to podle mě už nejméně 10 let,“ dodal. Podle radního jsou období, kdy může dojít k většímu výskytu mušek i jiného hmyzu, ale ne k zastavení činnosti provozovny po deváté hodině.

Chybějí přirození nepřátelé

Výskyt mušek má samozřejmě svoje biologické zdůvodnění. „Zamoření souvisí s podmínkami v místní laguně, kde v současnosti vládnou vysoké teploty zároveň s vysokou vlhkostí vzduchu,“ vysvětluje italský biolog Mauro Lenzi. Dodává, že důvodem přemnožení hmyzu je nižší výskyt přirozených predátorů mušek. Těmi jsou jsou žáby, netopýři různí ptáci či mravenci. Městské úřady uvedly, že chystají další, v pořadí už třetí desinsekční zákrok proti hmyzu chemickým postřikem. Lidé jsou však skeptičtí.

„Hloubkovou dezinsekci, která se ve městě obvykle provádí na jaře, letos úřady zanedbaly,“ namítá jeden z místních obyvatel.

Návštěvníci a obyvatelé Orbetella však nejsou jediní, koho letos v létě otravuje hmyz. Nedaleké město Castiglione della Pescaia například před nedávnem zase zasáhly roje vos, uvedl deník Corriere.

„V Toskánsku je to letos velmi nepříjemné. Je těžké najít řešení problému, který měl být na stole už dříve, říká toskánský radní Leonardo Marras. „Mohu jen říci, že chceme pomoci všem lidem, kterým hmyz zkazil dovolenou,“ dodal podle The Guardianu politik.