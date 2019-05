Oregon je zaplaven marihuanou. ‚Tvrdá realita je, že trh je zbožím přesycen,‘ řekla guvernérka

New York Americký stát Oregon je zaplaven marihuanou, podle znalců by trvalo přes šest let, než by se v celém objemu spotřebovala. Napsala to v pátek agentura AP. Oregon, který leží na severozápadě Spojených států, legalizoval užívání marihuany před pěti lety. Teď se snaží příval drogy omezit.

Místní zákonodárci v pátek dali oregonským úřadům širší právo odmítnout vydávání nových licencí pro pěstování „trávy“ v závislosti na situaci na trhu. Cílem je nejen omezit velký přebytek drogy, ale rovněž zabránit přesunům marihuany na černý trh sousedních amerických států.



„Tvrdá realita je, že trh je zbožím přesycen,“ konstatovala oregonská guvernérka Kate Brownová.

Přesah nabídky nad poptávkou je dvojnásobný, jen loňská produkce převyšuje poptávku o 1000 tun, což podle AP odpovídá asi miliardě jointů. Rekreační užívání marihuany od roku 2012 legalizovalo deset amerických států, v Oregonu je ale přebytek drogy největší.

Oregonské úřady vydaly v posledních třech letech přes 1100 licencí na pěstování marihuany. Omezené vydávání licencí by podle tržních expertů mohlo některé skomírající pěstitele zachránit. Ceny za gram marihuany klesly z deseti dolarů v říjnu 2016 na pět dolarů (asi 115 Kč) loni v prosinci.

Protože marihuana je z celostátního pohledu stále nelegální, nemohou krachující pěstitelé žádat o státní ochranu při úpadku. Podle amerických médií se vyskytly případy, kdy podnikatelé přišli o celý majetek. Spásu může údajně přinést federální zákon, který by legalizoval prodej marihuany přes hranice amerických států.

„Chtěli bychom se stát tím, čím je bourbonská whiskey pro Kentucky,“ řekl nedávno oregonský senátor Floyd Prozanski.