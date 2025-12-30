Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva

Autor: ,
  10:59
Ministerstvo obrany v Moskvě oznámilo, že v Bělorusku zařadilo do bojové služby ruský raketový systém Orešnik. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

„V Běloruské republice se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky vybavené mobilním pozemním raketovým komplexem ‚Orešnik‘,“ uvedlo ruské ministerstvo obrany.

V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky vybavené mobilním pozemním raketovým komplexem Orešnik. (30. prosince 2025)
Satelitní snímek pořízený společností Planet Labs ukazuje, kde podle amerických vědců Rusko pravděpodobně umisťuje svou novou hypersonickou střelu s plochou dráhou letu střelu Orešnik schopnou nést jaderné zbraně. Jde o opuštěnou leteckou základnu Kričev poblíž ruských hranic. (16. listopadu 2025)
V Bělorusku se uskutečnil slavnostní ceremoniál zahájení bojové služby jednotky vybavené mobilním pozemním raketovým komplexem Orešnik. (30. prosince 2025)
Útok novou ruskou raketou středního doletu Orešnik na ukrajinské město Dnipro (21. listopadu 2024)
12 fotografií

Ruský prezident Vladimir Putin letos v létě oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu orešniků, a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny právě v Bělorusku.

V boji ruská armáda Orešnik (v překladu Líska) v nejaderné verzi použila poprvé loni v listopadu k útoku na ukrajinské Dnipro. Rusko válku proti Ukrajině vede od února 2022. Minsk na začátku invaze umožnil ruským ozbrojeným silám, aby na Ukrajinu vpadly i z běloruského území.

Předloni Minsk a Moskva podepsaly dokumenty ohledně rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto zbraně jsou určené k dosažení konkrétních vojenských cílů přímo na bojišti, čemuž odpovídá jejich nižší ničivá síla (zpravidla do 50 kilotun) a omezený dosah nosičů ve srovnání se zbraněmi strategickými, které slouží k odstrašování a ničení rozsáhlých územních celků.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.