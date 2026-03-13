Bělorusko koupilo od Rusů Orešnik. Děkuji, zaplatili jsme penězi, řekl Lukašenko

Bělorusko od Ruska koupilo raketový systém Orešnik, řekl prezident Alexandr Lukašenko. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické. Obě země dlouhodobě spolupracují, od roku 2023 mají Bělorusové na svém území ruské taktické jaderné zbraně.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem projevil zájem o výstavbu další jaderné elektrárny. (26. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva
„Děkujeme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, jde o jeho osobní pomoc. Požádal jsem ho a on to udělal. A navíc jsme zaplatili penězi. Děkuji,“ řekl Lukašenko. Přitom připustil, že koupě Orešniku byla „trochu dražší.“

Bělorusko je spojencem Ruska, které přes čtyři roky vede invazi proti Ukrajině. V roce 2023 se Minsk a Moskva dohodly na rozmístění ruských taktických jaderných zbraní na běloruském území. Loni v prosinci Moskva oznámila, že v sousední zemi zařadila systém Orešnik do bojové služby.

V boji ruská armáda Orešnik v nejaderné verzi poprvé použila v listopadu 2024 při útoku na ukrajinské Dnipro. Letos v lednu pak tato střela zasáhla oblast západoukrajinského Lvova.

Podle ruského ministerstva obrany šlo o reakci na pokus Ukrajinců zaútočit na konci loňského roku drony na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev takovou snahu popřel.

Válka na Ukrajině

