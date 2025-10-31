Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská rozvědka (GUR) a rozvědka (SZR), oznámil Maljuk s tím, že mise byla zcela úspěšná.
Vojenská střelnice Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska, která je považována za místo, odkud Rusové vystřelili svou střelu středního doletu Orešnik. (1. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

„Krátce a stručně řečeno, jeden z orešniků byl úspěšně zničen na jejich území v Kapustin Jaru,“ řekl Maljuk na brífinku, kterému předsedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a účastnil se ho také šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha a další ukrajinští představitelé. Vojenská střelnice Kapustin Jar se nachází v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska.

Maljuk o zničení rakety neposkytl další podrobnosti. Představitelé ukrajinských zpravodajských služeb uvedli, že Rusko letos vyrobilo tři rakety Orešnik a roční produkci plánuje zdvojnásobit na šest. Zelenskyj uvedl, že do výroby orešniků je zapojeno 25 společností, a vyzval západní spojence Ukrajiny, aby na ně uvalili sankce.

Orešnik (Líska) je ruská zbraň s šesti hlavicemi o rychlosti 3,7 kilometru za sekundu. Rusko ji poprvé použilo loni v listopadu při útoku na Dnipro. To je vzdáleno od střelnice v Astrachaňské oblasti asi 800 kilometrů. Tuto vzdálenost překonala raketa za zhruba 15 minut.

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že je nemožné Orešnik zachytit a že raketa má ničivou sílu srovnatelnou s jadernou zbraní. Západní experti nicméně jeho tvrzení zpochybňují. Putin v červnu uvedl, že Rusko výrobu orešniků zrychluje.

Rakety Orešnik se v září objevily na společném vojenském cvičení Ruska a Běloruska. Tento měsíc Bělorusko, klíčový spojenec Moskvy, potvrdilo, že raketový systém Orešnik v prosinci nasadí na svém území, které sousedí s Ukrajinou.

