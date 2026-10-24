Podle informací webu bgland24 byl poplach kvůli požáru vyhlášen krátce před 22. hodinou. Bavorská policie uvedla, že nejsou hlášeni žádní zranění, v budově se v té době nikdo nenacházel.
Hašení stále probíhá, ale záchranné složky čelí obrovským logistickým problémům. Horská chata se totiž nachází v extrémně strmém terénu v nadmořské výšce 1 834 metrů.
To komplikuje dopravu těžké hasičské techniky a vody. Navíc z informací na německém webu vyplývá, že hustě prší. Na pomoc hasičům se přidávají i obyvatelé okolních měst.
Příčina požáru není zatím známá.
Orlí hnízdo je horská chata v německé oblasti Obersalzberg poblíž jihobavorského města Berchtesgaden. Jedná se o bývalé útočiště německého vůdce Adolfa Hitlera a jeho nejbližších spolupracovníků.