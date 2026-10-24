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V Hitlerově útočišti propukl velký požár, s komplikovaným hašením pomáhají i místní

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  7:01aktualizováno  7:01
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Orlí hnízdo v Německu (18. července 2023)

Orlí hnízdo v Německu (18. července 2023) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Orlí hnízdo v Německu (18. července 2023)
Výhled z Orlího hnízda (18. července 2023)
Krb na Orlím hnízdě, který údajně Hitlerovi daroval Benito Mussolini. (18....
Místnost s krbem na Orlím hnízdě (18. července 2023)
9 fotografií
Velký požár propukl v pátek na horské chatě Orlí hnízdo nad německým Berchtesgadenem. Na místě zasahují hasiči, horský terén akci značně komplikuje. Podle dostupných informací nebyl nikdo zraněn.

Podle informací webu bgland24 byl poplach kvůli požáru vyhlášen krátce před 22. hodinou. Bavorská policie uvedla, že nejsou hlášeni žádní zranění, v budově se v té době nikdo nenacházel.

Hašení stále probíhá, ale záchranné složky čelí obrovským logistickým problémům. Horská chata se totiž nachází v extrémně strmém terénu v nadmořské výšce 1 834 metrů.

To komplikuje dopravu těžké hasičské techniky a vody. Navíc z informací na německém webu vyplývá, že hustě prší. Na pomoc hasičům se přidávají i obyvatelé okolních měst.

Příčina požáru není zatím známá.

Orlí hnízdo je horská chata v německé oblasti Obersalzberg poblíž jihobavorského města Berchtesgaden. Jedná se o bývalé útočiště německého vůdce Adolfa Hitlera a jeho nejbližších spolupracovníků.

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