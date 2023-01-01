náhledy
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Stavební čety pracují na opravě a obnově někdejší horské chaty, kterou příležitostně navštěvoval nacistický diktátor Adolf Hitler. (25. listopadu 2026)
Autor: Reuters
Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách, zachvátil požár. (24. října 2026)
Autor: Reuters
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Začínají opravy Orlího hnízda, které bylo poškozené požárem. Vrtulník přepravuje díly jeřábu a stavební materiál. Oprava bude probíhat na hoře, která je vysoká přes 1 800 metrů. (5. listopadu 2026)
Autor: Facebook/Berchtesgaden
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: Profimedia.cz
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: ČTK
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: ČTK
Následky požáru na Orlím hnízdě, někdejším sídle nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách. (24. října 2026)
Autor: Profimedia.cz
Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách, zachvátil požár. (24. října 2026)
Autor: Reuters
Orlí hnízdo, někdejší sídlo nacistického vůdce Adolfa Hitlera v bavorských Alpách, zachvátil požár. (24. října 2026)
Autor: Reuters
Krb na Orlím hnízdě, který údajně Hitlerovi daroval Benito Mussolini. (18. července 2023)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Detail krbu na Orlím hnízdě, který údajně daroval Hitlerovi Benito Mussolini. (18. července 2023)
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Informační cedulka u krbu na Orlím hnízdě, který Hitlerovi pravděpodobně daroval Benito Mussolini. (18. července 2023)
Autor: Jan Pešek, MF DNES