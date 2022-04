Turecký disident dostal doživotí. Lidé vyšli do ulice, jde o jednoho z Erdoganových úhlavních nepřátel

Turecký ministr spravedlnosti Bekir Bozdag prohlásil, že Západ nemá právo rozhodnutí turecké justice komentovat. Turecko je státem práva a všichni by to měli respektovat, řekl novinářům.Podobně se vyjádřil mluvčí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Fahrettin Altun. „V demokratickém státě nelze vyhrožovat demokraticky zvolenému prezidentovi. To je urážka vůle lidu,“ napsal na Twitteru, aniž by přímo zmínil Kavalův případ.

Rozsudek se týká protivládních bouří na istanbulském náměstí Taksim v roce 2013, které Kavala podle obžaloby údajně financoval. Nepokoje, které začaly jako poklidný protest proti kácení stromů v parku Gezi kvůli megalomanské stavbě obchodního centra, přerostly v jednu z prvních velkých demonstrací proti vládě tehdejšího premiéra a současného prezidenta Erdogana. Společně s Kavalou bylo odsouzeno dalších sedm lidí, všichni na 18 let.

Kavala veškerá obvinění opět odmítl s tím, že demonstrantům přinesl pouze pečivo. Nařčení, že protesty spoluorganizoval, označil za nepodložená. „Doživotní verdikt je vraždou, již nelze právně zdůvodnit,“ řekl ve své závěrečné řeči.

Ve vazbě 4,5 roku

Čtyřiašedesátiletý občanský aktivista a kulturní mecenáš, jenž je považován za jednoho z Erdoganových úhlavních nepřátel a symbol odporu proti jeho autoritativní vládě, byl držen ve vazbě od podzimu 2017, aniž by byl odsouzen. Obvinění v kauze Gezi byl již jednou zproštěn, úřady ho ale obratem obvinily z účasti na pokusu o puč z roku 2016. Původní zproštění později soud zrušil.

Dlouhou vazbu již dříve kritizovaly mezinárodní instituce. Evropský soud pro lidská práva (ESLP) před třemi lety nařídil Kavalu propustit. To Ankara odmítla, za což jí od té doby hrozí pozastavení členství v Radě Evropy. Turecko tvrdí, že rozsudek ESLP se týkal jiné kauzy, než kterou řešil soud v Istanbulu, a že tedy evropský verdikt neporušilo.

Symbolický verdikt

Podle analytičky Asociace pro mezinárodní otázky Karolíny Lahučké, která se tureckou politikou dlouhodobě zabývá, je nynější verdikt soudu symbolickým odsouzením celé části turecké společnosti, kterou prozápadně smýšlející podnikatel zastupoval.

„Erdogan si nemohl vybrat lepší dobu pro jeho odsouzení, západní země si v současnosti nedovolí Turecko výrazně kritizovat kvůli významné roli, kterou země hraje při jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou. Bohužel Západ i EU v minulosti už několikrát ukázaly, že jsou ochotny zavírat oči před lidskoprávními otázkami v Turecku výměnou za bezpečnostní, ekonomické nebo jiné dohody,“ řekla webu Lidovky.cz Lahučká.

Rozsudek v úterý odsoudilo i české ministerstvo zahraničí. „Vyzýváme Turecko, aby dostálo závazkům, které vyplývají z Evropské úmluvy o lidských právech,“ napsal úřad na Twitteru.

Za odsouzené v kauze Gezi se postavila i turecká opozice. „Tyranská vláda, která se na naši zemi snesla jako noční můra, pokračuje v pošlapávání práva. Ukončíme pronásledování a obnovíme spravedlnost,“ napsal na Twitteru předseda největší opoziční Republikánské lidové strany Kemal Kiliçdaroglu.

Ke kritice justičního systému se přidal i bývalý turecký prezident Abdullah Gül, jenž byl ve funkci právě v době taksimských protestů. Proces označil za ostudný. „Zhoršuje už tak špatnou image Turecka v zahraničí,“ řekl tureckému nezávislému serveru T24.