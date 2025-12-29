Šéf OSN vyzval ke změně priorit ve prospěch lidí. Zkritizoval nepoměr výdajů

„Zatímco vstupujeme do nového roku, svět stojí na křižovatce. Obklopuje nás chaos a nejistota. Rozpory, násilí, klimatický kolaps a systematické porušování mezinárodního práva,“ uvedl Guterres, podle kterého svět sužují války v míře od 2. světové války nevídané.
Celosvětové vojenské výdaje podle něj letos vzrostly o deset procent a dosáhly 2,7 bilionu dolarů. Tato částka je 13krát vyšší, než činí veškeré výdaje na rozvojovou pomoc, a zároveň odpovídá hrubému domácímu produktu celé Afriky, dodal.
„Bezpečnější svět začíná většími investicemi do boje s chudobou a menšími do válčení. Mír musí zvítězit,“ uvedl Guterres, když hovořil o stanovování priorit pro nový rok.
Klíčoví dárci OSN letos podle agentury Reuters zásadně omezili své příspěvky, učinily tak nejen Spojené státy ale i další západní země, které finance přesouvají do vojenských rozpočtů.