Šéf OSN vyzval ke změně priorit ve prospěch lidí. Zkritizoval nepoměr výdajů

Autor: ,
  22:16aktualizováno  22:16
Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí v novoročním proslovu vyzval světové státníky, aby svou pozornost zaměřili na lidi a planetu. Současně s tím kritizoval globální nerovnováhu mezi vojenskými výdaji a financováním potřeb nejchudších zemí, informuje agentura AFP.

Generální tajemník OSN António Guterres se na závěr summitu rozvíjejících se ekonomik BRICS v ruské Kazani sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. (24. října 2024) | foto: ČTK

„Zatímco vstupujeme do nového roku, svět stojí na křižovatce. Obklopuje nás chaos a nejistota. Rozpory, násilí, klimatický kolaps a systematické porušování mezinárodního práva,“ uvedl Guterres, podle kterého svět sužují války v míře od 2. světové války nevídané.

Celosvětové vojenské výdaje podle něj letos vzrostly o deset procent a dosáhly 2,7 bilionu dolarů. Tato částka je 13krát vyšší, než činí veškeré výdaje na rozvojovou pomoc, a zároveň odpovídá hrubému domácímu produktu celé Afriky, dodal.

„Bezpečnější svět začíná většími investicemi do boje s chudobou a menšími do válčení. Mír musí zvítězit,“ uvedl Guterres, když hovořil o stanovování priorit pro nový rok.

Klíčoví dárci OSN letos podle agentury Reuters zásadně omezili své příspěvky, učinily tak nejen Spojené státy ale i další západní země, které finance přesouvají do vojenských rozpočtů.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.