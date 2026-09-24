„Organizace, která si dala za cíl bránit územní suverenitu svých členů, se rozhodla přivírat oči nad situací na Malvínských ostrovech (jiný název pro Faklandy, pozn. red.),“ kritizoval Milei a varoval, že Argentina je „připravená jednat jednostranně“.
A to v souvislosti s nedávným průzkumem ropných ložisek v okolí sporných ostrovů, přičemž využívání zdrojů na tomto území označil za protiprávní čin.
„Argentina nezůstane lhostejná vůči těm, kteří těží zdroje v rámci nelegální zahraniční okupace. Argentina nebude nečinně čekat, až OSN a mezinárodní společenství splní svůj vlastní mandát. Vezmeme věci do vlastních rukou,“ pohrozil.
Argentinská vláda také obvinila Velkou Británii z porušování rezoluce OSN z roku 1976, jež oběma stranám nařizuje zdržet se na Falklandách jednostranných kroků. Mileiův kabinet také zahájil sankční řízení proti více než šedesáti společnostem a lidem spojeným s tamním projektem těžby ropy, píše list The Guardian.
Organizace spojených národů oficiálně neuznává ani britskou, ani argentinskou svrchovanost nad sporným územím. A trvá na tom, že je při třeba vyřešit prostřednictvím dvoustranných jednání.
„Pro nás jsou Malvíny národní záležitostí,“ prohlásil Milei před Valným shromážděním a dodal, že OSN je „zbytečná organizace, jejímž jediným účelem je udržovat skupinu lehce arogantních parazitů, kteří se vydávají za byrokraty s dobrým úmyslem“.
Falklandy se staly tématem jednání i na úterní schůzce britského premiéra Andyho Burnhama a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten už na konci srpna řekl, že nevylučuje přehodnocení neutrálního postoje Spojených států k těmto ostrovům, což argentinský prezident a Trumpův spojenec Milei přivítal.
„Náš jasný postoj zní: Budeme pevně stát tváří v tvář jakýmkoliv hrozbám. Budeme bránit právo obyvatel Falklandských ostrovů na sebeurčení a na to, aby zůstali Britové. Chtěl jsem jen, aby prezident věděl přímo ode mě, že toto je jasný postoj Velké Británie, a on velmi dobře pochopil, co jsem mu říkal,“ oznámil po jednání s Trumpem Burnham.