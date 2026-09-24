Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jsou tu samí paraziti, řekl Milei OSN. Spor o Falklandy vezmeme do svých rukou, hrozí

Autor:
  12:51aktualizováno  12:51
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Argentinský prezident Javier Milei na zasedání Valného shromáždění OSN (23....

Argentinský prezident Javier Milei na zasedání Valného shromáždění OSN (23. září 2026) | foto: AP

Argentinský prezident Javier Milei na zasedání Valného shromáždění OSN (23....
Argentinský prezident Javier Milei na zasedání Valného shromáždění OSN (23....
Argentinský prezident Javier Milei na zasedání Valného shromáždění OSN (23....
Argentinský prezident Javier Milei na zasedání Valného shromáždění OSN (23....
56 fotografií
Argentinský prezident Javier Milei ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN pohrozil, že jeho země ve sporu s Velkou Británií o Falklandské ostrovy „vezme záležitosti do vlastních rukou“. Organizaci spojených národů také kritizoval pro neschopnost a vynadal jí, že je „plná parazitů“.

„Organizace, která si dala za cíl bránit územní suverenitu svých členů, se rozhodla přivírat oči nad situací na Malvínských ostrovech (jiný název pro Faklandy, pozn. red.),“ kritizoval Milei a varoval, že Argentina je „připravená jednat jednostranně“.

A to v souvislosti s nedávným průzkumem ropných ložisek v okolí sporných ostrovů, přičemž využívání zdrojů na tomto území označil za protiprávní čin.

„Argentina nezůstane lhostejná vůči těm, kteří těží zdroje v rámci nelegální zahraniční okupace. Argentina nebude nečinně čekat, až OSN a mezinárodní společenství splní svůj vlastní mandát. Vezmeme věci do vlastních rukou,“ pohrozil.

Argentinská vláda také obvinila Velkou Británii z porušování rezoluce OSN z roku 1976, jež oběma stranám nařizuje zdržet se na Falklandách jednostranných kroků. Mileiův kabinet také zahájil sankční řízení proti více než šedesáti společnostem a lidem spojeným s tamním projektem těžby ropy, píše list The Guardian.

Organizace spojených národů oficiálně neuznává ani britskou, ani argentinskou svrchovanost nad sporným územím. A trvá na tom, že je při třeba vyřešit prostřednictvím dvoustranných jednání.

„Pro nás jsou Malvíny národní záležitostí,“ prohlásil Milei před Valným shromážděním a dodal, že OSN je „zbytečná organizace, jejímž jediným účelem je udržovat skupinu lehce arogantních parazitů, kteří se vydávají za byrokraty s dobrým úmyslem“.

Falklandy se staly tématem jednání i na úterní schůzce britského premiéra Andyho Burnhama a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten už na konci srpna řekl, že nevylučuje přehodnocení neutrálního postoje Spojených států k těmto ostrovům, což argentinský prezident a Trumpův spojenec Milei přivítal.

„Náš jasný postoj zní: Budeme pevně stát tváří v tvář jakýmkoliv hrozbám. Budeme bránit právo obyvatel Falklandských ostrovů na sebeurčení a na to, aby zůstali Britové. Chtěl jsem jen, aby prezident věděl přímo ode mě, že toto je jasný postoj Velké Británie, a on velmi dobře pochopil, co jsem mu říkal,“ oznámil po jednání s Trumpem Burnham.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.