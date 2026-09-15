„V místech, která byla izraelskými útoky zcela zničena, se v současné době vykopávají pozůstatky, které se zdají být pozůstatky celých rodin,“ uvedl Türk v prohlášení. Dodal, že „objev velkého počtu těl pod troskami ve městě Gaza znovu vyvolává obavy ohledně válečných a dalších ohavných zločinů“.
„Obávám se, že dosud nalezené pozůstatky představují pouze špičku ledovce. Velká část Gazy byla srovnána se zemí izraelským bombardováním nebo demoličními a odklízecími operacemi za pomoci těžké techniky a výbušnin. I dnes jsou mnohé oblasti Gazy, kde je rozmístěna izraelská armáda, nadále srovnávány se zemí buldozery, a to bez jakéhokoli ohledu na mrtvé ležící pod troskami,“ varoval Türk.
Aby bylo možné zabránit porušování lidských práv, vyzval Türk k umožnění přístupu mezinárodních vyšetřovatelů do všech částí Gazy, kde by mohli pomoci se shromažďováním důkazů. Izrael však nadále odmítá do oblasti povolit vstup těžké technice určené k odklízení trosek, připomněl v prohlášení vysoký komisař OSN.
Palestinská civilní obrana nahlásila více než 630 těl a dalších lidských ostatků vyproštěných z trosek zničených budov v celé Gaze od listopadu 2025 do září 2026. Celkový počet osob pohřešovaných pod troskami se odhaduje na více než 8 000, uvedl úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
„Je třeba učinit vše pro to, aby byly tyto oběti zdokumentovány a identifikovány, aby byly zachovány forenzní údaje a biologické vzorky, aby byla zaznamenána místa pohřbu a aby byly informovány rodiny,“ zdůraznil Türk.
V období od 27. června do 27. srpna palestinská civilní obrana oznámila, že z trosek dvaceti zničených budov, především ve městě Gaza, bylo vyproštěno 233 těl. Mezi těmito pozůstatky bylo 74 dětí a 106 žen.
„Právo rodin znát osud svých blízkých nekončí identifikací a důstojným pohřbem. Zaslouží si znát celou pravdu,“ prohlásil vysoký komisař.