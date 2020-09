OSN musí pohnat Čínu k odpovědnosti kvůli covidu, vyzval v projevu Trump

„Čínská vláda a Světová zdravotnická organizace, kterou Čína prakticky ovládá, chybně prohlašovaly, že není důkaz o přenosu z jednoho člověka na druhého,“ řekl Trump. „Později chybně tvrdily, že lidé bez symptomů nemoc nepřenášejí,“ uvedl také.



Onemocnění covid-19 se objevilo koncem minulého roku ve středočínské provincii Chu-pej, odkud se během následujících měsíců rozšířilo do celého světa. Koronavirem se podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse nakazilo 31,36 milionu lidí, asi 965 640 z nich zemřelo.

President Trump uses his UN speech to rail against China: “The United Nations must hold China accountable for their actions...” pic.twitter.com/TRl7bB2UK0