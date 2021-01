OSN obvinila evropské země, že nezákonně vyhánějí uprchlíky. Konkrétní státy ale neuvedla

ŽENEVA Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) ostře kritizoval evropské země, které podle něj od svých hranic protiprávně vyhánějí uprchlíky, aniž by jim poskytly možnost požádat o azyl. Podle vyjádření úřadu je tato praxe čím dál častější na moři i na pozemních hranicích a státy by s takovým postupem měly okamžitě skoncovat a zahájit vyšetřování konkrétních přečinů. Konkrétní země UNHCR nejmenoval.

„UNHCR dostává nepřetržitý proud zpráv o tom, že některé evropské země omezují přístup k azylu, vracejí zpět lidi, kteří se dostali na jejich území nebo do výsostných vod, a na hranicích proti nim používají násilí,“ uvedla zástupkyně úřadu Gillian Triggsová. „Respekt k lidským životům a právu uprchlíků není volba, ale zákonná a morální povinnost. Země mají legitimní právo střežit své hranice v souladu s mezinárodním právem, musejí ale respektovat i lidská práva,“ dodala.



Podle UNHCR některé země vyhánějí migranty od svých hranic systematicky a lodě s uprchlíky odtahují ze svých výsostných vod. V minulosti taková obvinění padala například vůči řecké pobřežní stráži, upozornila agentura DPA.

Počet migrantů, kteří přijíždějí do Evropy, se v posledních letech snižuje. Podle statistik UNHCR loni do Evropy dorazilo 95 000 migrantů, což je ve srovnání s rokem 2019 pokles skoro o čtvrtinu. „Situace by měla být zvládnutelná, když je příchozích tak málo. Je politováníhodné, že otázka azylu je tak zpolitizovaná a sporná, když počty migrantů takhle klesají,“ uvedla Triggsová.