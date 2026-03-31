Vysoký komisař OSN vyzval Izrael ke zrušení trestu smrti pro Palestince

„Vyvolává to vážné obavy pokud jde o zajištění spravedlivého procesu, je to hluboce diskriminační a mělo by to být rychle odvoláno,“ uvedl Türk v prohlášení zaslaném novinářům.
Zákon, který v pondělí schválil izraelský parlament, podle vysokého komisaře OSN porušuje právní závazky Izraele. Türk v této souvislosti zmínil skutečnost, že po uložení trestu není možné udělit milost a zákon ukládá popravu vykonat do 90 dnů.
Zákon už v neděli kritizovali ministři zahraničí Německa, Francie, Itálie a Británie. Podle nich návrh vykazuje „faktickou diskriminační povahu“ a podkopává principy demokracie.
Jak podotýkají izraelská média, zákon se nedotkne Palestinců, kteří spáchali teroristický útok ze 7. října 2023, protože norma není retroaktivní. Právě tímto útokem však předkladatelé zdůvodňovali potřebu hrdelní tresty zavést.
Poslední popravu Izrael vykonal v roce 1962 pověšením nacisty a jednoho z hlavních strůjců holokaustu Adolfa Eichmanna.