Vysoký komisař OSN vyzval Izrael ke zrušení trestu smrti pro Palestince

Autor: ,
  20:46
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v úterý vyzval Izrael, aby zrušil zákon zavádějící trest smrti oběšením pro Palestince, které odsoudily izraelské vojenské soudy za smrtící útoky. Podle Türka zákon porušuje mezinárodní humanitární právo.
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v Káhiře (8. listopadu 2023) | foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto
Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi....
Lidé v Neapoli demonstrují na podporu Palestinců. (22. září 2025)
Izraelský ministr vnitřní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na pochodu extremistů...
14 fotografií

„Vyvolává to vážné obavy pokud jde o zajištění spravedlivého procesu, je to hluboce diskriminační a mělo by to být rychle odvoláno,“ uvedl Türk v prohlášení zaslaném novinářům.

Zákon, který v pondělí schválil izraelský parlament, podle vysokého komisaře OSN porušuje právní závazky Izraele. Türk v této souvislosti zmínil skutečnost, že po uložení trestu není možné udělit milost a zákon ukládá popravu vykonat do 90 dnů.

Zákon už v neděli kritizovali ministři zahraničí Německa, Francie, Itálie a Británie. Podle nich návrh vykazuje „faktickou diskriminační povahu“ a podkopává principy demokracie.

Jak podotýkají izraelská média, zákon se nedotkne Palestinců, kteří spáchali teroristický útok ze 7. října 2023, protože norma není retroaktivní. Právě tímto útokem však předkladatelé zdůvodňovali potřebu hrdelní tresty zavést.

Poslední popravu Izrael vykonal v roce 1962 pověšením nacisty a jednoho z hlavních strůjců holokaustu Adolfa Eichmanna.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.