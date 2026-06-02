Valné shromáždění OSN má nového předsedu, stal se jím Bangladéšan

  19:35aktualizováno  19:35
Novým předsedou Valného shromáždění OSN byl v úterý zvolen bangladéšský ministr zahraničí Khalílúr Rahmán, který v tajném hlasování členských států získal 99 hlasů. Jeho protikandidát, kyperský diplomat Andreas Kakuris, obdržel 91 hlasů. Rahmán bude předsedat 81. Valnému shromáždění OSN, které se bude konat v září v New Yorku.

Bangladéšský diplomat Khalílúr Rahmán byl v New Yorku zvolen předsedou Valného shromáždění OSN. (2. června 2026) | foto: Bianca Otero / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Rahmán se stal ministrem zahraničí ve vládě premiéra Taríka Rahmána letos v únoru. Předtím působil v prozatímní vládě Muhammada Júnuse, který zemi vedl v přechodném období po pádu premiérky Šajch Hasíny Vadžídové. V Júnusově vládě byl poradcem pro národní bezpečnost a vysokým představitelem pro záležitosti etnické menšiny Rohingů.

Současnou předsedkyní Valného shromáždění OSN je bývalá německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Předseda Valného shromáždění OSN je volen na jeden rok a pozice má především ceremoniální význam. Liší se tak od role generálního tajemníka OSN, kterou nyní zastává António Guterres.

Na rozdíl od Valného shromáždění je patnáctičlenná Rada bezpečnosti OSN s pěti členy s právem veta považována za výrazně mocnější orgán. Může přijímat rezoluce, které jsou závazné podle mezinárodního práva.

Politická rozhodnutí Valného shromáždění mají naopak často spíše symbolickou hodnotu a jsou vnímána jako odraz světového mínění. V minulosti Valnému shromáždění předsedal také například někdejší český ministr zahraničí Jan Kavan, který jej vedl od léta 2002.

