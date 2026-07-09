Nejvyšší čísla od prvních měsíců války, zní z OSN o červnových obětech ruských útoků

Vysoce postavená představitelka OSN připomněla, že letos v květnu dosáhl počet zabitých a zraněných civilistů na Ukrajině nejvyšší úrovně od dubna 2022. Předběžné údaje Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) však naznačují, že počet obětí byl ještě vyšší v červnu a pravděpodobně bude vysoký i v červenci. Konečné údaje za červen zveřejní OHCHR na konci července, uvedl mluvčí OSN.
„Znepokojivý trend zřejmě pokračuje i v červenci,“ řekla DiCarlová s odkazem na tři rozsáhlé ruské útoky na Kyjev a další ukrajinská města jen během minulého týdne.
Mnohé útoky mířily na městská centra s velkým počtem civilistů. „Jakékoli útoky proti civilistům a civilní infrastruktuře, ať už k nim dojde kdekoli, jsou jasným porušením mezinárodního humanitárního práva a musí okamžitě přestat,“ řekla.
OHCHR ověřil, že od začátku války bylo na Ukrajině zabito nejméně 16 402 civilistů, včetně 802 dětí, a 48 428 jich bylo zraněno, z toho 2 948 dětí. Skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, připomněla DiCarlová s tím, že o život přicházejí i civilisté žijící na okupovaných územích a v Rusku.
Ruské úřady oznámily, že v prvních šesti měsících letošního roku bylo v Rusku zabito 250 civilistů a 1 596 jich bylo zraněno, OSN ale nemohla podle DiCarlové tyto údaje ověřit.
Podle zprávy OHCHR bylo v květnu zabito nejméně 274 lidí a dalších 1763 zraněno. Tyto ztráty vzrostly o 93 procent ve srovnání s květnem 2025, kdy úřad zaznamenal 191 mrtvých a 865 zraněných.
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8. července 2026