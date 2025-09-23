V New Yorku začíná schůzka OSN. Čeká se projev Trumpa, vystoupit má i Pavel

  6:59aktualizováno  6:59
80. zasedání Valného shromáždění OSN začíná v úterý v New Yorku všeobecnou rozpravou. Velmi očekávaný je projev prezidenta USA Donalda Trumpa. Na půdě OSN vystoupí poprvé od svého lednového nástupu do funkce. Rada bezpečnosti OSN pak bude jednat jak o válce v Pásmu Gazy, tak na Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump na posledním rozloučení se zastřeleným...

Americký prezident Donald Trump na posledním rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem (21. září 2025). | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump ve Windsoru během oficiální návštěvy Velké...
Prezident Petr Pavel navštívil Českou Třebovou. (17.září 2025)
Pavel představil plán obnovy Ukrajiny. Jmenoval oblasti, na které se zaměří...
Projev Trumpa, který není zastáncem multiratelarismu, je sledován mimo jiné proto, že bude jeho prvním před Valným shromážděním od lednového nástupu do funkce, od kterého už výrazně zkrátil financování řady mezinárodních a rozvojových projektů.

Očekává se, že se americký prezident vyjádří i k válkám v Gaze a na Ukrajině, o jejichž ukončení zatím marně usiluje. V plánu má schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Česko na Valném shromáždění zastupuje prezident Petr Pavel, který by měl pozdě večer SELČ vystoupit před Radou bezpečnosti právě k tématu války na Ukrajině. K ní ho dnes vpodvečer SELČ čeká i jednání o prosazování míru prostřednictvím návratu z Ukrajiny unesených dětí.

Pavel má v plánu také zahájení výstavy UNICEF v Česku, Česko v UNICEF či bilaterální schůzku s korejským prezidentem I Če-mjongem.

